VfL Klafeld-Geisweid: einig mit dem Trainergespann

Geisweid. Die Trainer Steffen Öhm und Tobias Hirth - zuständig auch für die Sportliche Leitung beim VfL Klafeld-Geisweid - machen weiter.

Der mittlerweile wieder in der Bezirksliga angekommene Traditionsverein Vfl Klafeld-Geisweid stellt frühzeitig seine Weichen für die kommende Saison. So konnte das Trainerduo Steffen Öhm und Tobias Hirth für ein weiteres Jahr im Hofbachtal gehalten werden. "Es waren unkomplizierte Gespräche mit dem Vorstand. Wir beide wollen mal eine gesamte Saison zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft macht unheimlich viel Spaß, die Rahmenbedingungen passen. Warum sollte man dann einen Wechsel anstreben?", so Steffen Öhm.

Zudem hat auch (fast) der gesamte Kader seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben, so Öhm. "Es gibt noch eine Personalie mit Fragezeichen beim bestehenden Kader. In Summe hatten wir das Gefühl, dass die Jungs einfach weiterhin Bock auf uns und auf den Verein haben", gibt der Coach die Lage rund um die Planungen wieder.

Mitwirkung positiv

Es sei in den Gesprächen mit den Spielern weniger um einen Verbleib oder nicht gegangen, sondern eher um Themen weiterer Optimierung. Öhm wertet diese Bereitschaft mitzuwirken als sehr positiv. "Dadurch können in unsere Arbeit verschiedene Sichtweisen einwirken." Öhm und Hirth sind gemeinsam auch für die Sportliche Leitung beim VfL zuständig.

Weiterhin gibt der Verein bekannt, dass man noch mit dem ein oder anderen Neuzugang in guten Gesprächen befindet und hoffentlich schon bald Vollzug melden kann. Zunächst möchte man einfach schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren, um dem Hobby nachzugehen. Wann dies allerdings der Fall sein wird, kann natürlich niemand beantworten.