„Vielleicht geht es bis Ende Juli, aber viel länger nicht“

Mit einer Anpassung seiner Spielordnung und Jugendordnung hat der Deutsche Fußball-Bund sich zusätzlichen Spielraum verschaffen, um auf die Corona-Krise zu reagieren. So besteht laut einer Pressemitteilung vom Freitag nun die Gelegenheit, das Ende der Spielzeit 2019/2020, eigentlich der 30. Juni, nach hinten zu verschieben. In diesem Zuge können die zuständigen Verbände weitere Regularien passend angleichen, beispielsweise zu Spielberechtigungen, Wechselfristen oder Vertragsspielerinnen und -spielern.

Die in der Vorwoche getroffene Entscheidung, eine der weitreichendsten Eingriffe in die Spielordnung in der Geschichte des DFB, lässt Raum für Interpretationen. Deshalb sprach unsere Redaktion mit Funktionär Manfred Schnieders, der in allen entscheidenden Gremien sitzt. Schnieders lebt in Salzkotten, ist 65 Jahre alt und Pensionär. Als Aktiver hat er für den Paderborner Kreisligisten SC Rot-Weiß Verne gespielt.

Im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen ist Schnieders Vizepräsident Amateurfußball. Im Westdeutschen Fußballverband, der für die Regionalliga zuständig ist, ist er Vorsitzender des Fußballausschusses. Den gleichen Posten hat er seit 2013 beim Deutschen Fußball-Bund inne.

Herr Schnieders, viele Vereine sagen: ,Brecht die Saison doch einfach ab, wir bekommen sie eh nicht zu Ende gespielt.’ Warum ist es dazu noch nicht gekommen?

Abgesehen von den sportlichen Ungerechtigkeiten: Dann kommen Vereine, die schicken uns eine Haftungsklage wegen entgangener Catering-Einnahmen.

Was aktuell kursiert, ist häufig nicht zu Ende gedacht. Wir müssen mit Bedacht rangehen, wohlwissend, dass wir am Ende nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer haben werden. Da wird sich zeigen, wie solidarisch die Fußballgemeinschaft ist.

Ist die Sache mit der Haftungsklage ein hypothetisches Beispiel oder eine konkrete Drohung?

In England, wo die Saison abgebrochen und annulliert wurde, gibt es 200 Vereine, die den Verband in einer Sammelklage verklagen. Sie argumentieren damit, dass ihnen jede Menge Einnahmen entgehen und dass ja vielleicht noch mal hätte gespielt werden können.

Müssen Sie nicht so oder so mit Klagen in der einen oder anderen Form rechnen?

Ja, wir können uns jetzt aussuchen, was günstiger ist. (lacht) Im Ernst: Wir haben am Freitagabend noch eine Videokonferenz mit Vereinen gehabt. Da war der Tenor: ,Wir wollen spielen.’ Wir wollen alles tun, um die Saison irgendwie zu Ende zu bekommen. Wir machen uns jetzt Gedanken darüber, in welcher Zeit man noch zehn Spiele absolvieren kann. Braucht man vier Wochen, braucht man fünf Wochen?

Beides wäre verbunden mit vielen Englischen Wochen.

Da müssen natürlich alle mitspielen. Die Vereine müssen quasi bereit sein, zu jeder Tages- und Nachtzeit zu spielen. Das muss alles koordiniert werden, denn es gibt ja auch noch die Juniorenspiele. Man muss dann erstmal sehen, wann überhaupt die Plätze verfügbar sind.

Heißt das unter Umständen, dass gar nicht mehr trainiert, sondern nur noch gespielt würde?

Wir haben den Vereinen garantiert, dass wir zehn bis vierzehn Tage bis zum Start der Restsaison zur Vorbereitung geben. Wann das ist, das müssen wir noch sehen.

Die im DFB verabschiedeten Maßnahmen ermöglichen ein späteres Saisonende und einen späteren Start der Folgesaison. Geht es bei einer möglichen Ausdehnung der Saison nur um Wochen oder wäre auch ein Saisonende im September oder gar Dezember denkbar?

Grundsätzlich ist alles denkbar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die laufende Saison bis in den September oder Oktober hinein spielen. Vielleicht geht es bis Ende Juli oder vielleicht auch noch eine Woche in den August hinein, aber viel länger nicht. Irgendwann ist Schluss, dann kann eben nicht zu Ende gespielt werden kann. Ob man die Saison dann annulliert oder was man sonst tut, dazu werden wir uns in den Gremien austauschen müssen. Was es in welchem Fall zu beachten gilt, prüfen wir im Hintergrund.

Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen?

Ich denke, wir sind nach Ostern ein Stück weiter, wenn sich das Land äußern wird, ob es Lockerungen gibt und unter welchen Bedingungen Spiele stattfinden könnten.

Dann werden wir es mit den Vereinen durchsprechen und entscheiden, wie man vorgeht. Es kann sein, dass wir dann noch zwei Wochen in den Juli gehen und dann mit der Saison durch sind. Es kann aber auch sein, dass gar nicht mehr gespielt wird, weil es keine Lockerung gibt.

Wie verhält es sich mit Arbeitsverträgen von Spielern oder Trainern, wenn man die Saison verlängert?

Es sind zwei Dinge. Von der spieltechnischen Seite her würden wir dafür sorgen, dass die Spielberechtigung erhalten bleibt. Ob es dann eine automatische Verlängerung des Arbeitsvertrages gibt, muss von Arbeitsrechtlern geklärt werden. Wir können uns nur um die Spielberechtigung kümmern – und die würden wir möglich machen. Dann kann ein Spieler später wechseln, ohne dass er Nachteile hat.

Das heißt, der Verband weiß aktuell selbst nicht, wie es rechtlich aussieht?

Mit den angesprochenen Themen befassen sich aktuell Arbeitsrechtler. Unsere Juristen des DFB gucken, was bei der Spieltechnik geht. Auch für Westdeutschland müssen wir noch Regularien finden und gucken, welche Paragraphen wir ändern müssen. Aktuell klären wir, ob wir noch einen außerordentlichen Verbandstag dazu benötigen.

Angenommen, Verträge würden automatisch verlängert. Was wäre dann mit Vereinen, die über den 30. Juni hinaus gar nicht mehr das Budget haben, um einen vorher vielleicht teureren Kader als in der neuen Saison zu bezahlen?

Die haben dann Pech gehabt. Solche Vereine können allerdings auch die Soforthilfen des Landes beantragen. Diese Möglichkeit gibt es ja, sofern die Vereine den Status wie ein Betrieb haben. Wenn Vereine Prämien ohne richtigen Arbeitsvertrag gezahlt haben, dann haben sie in so einem Fall ein Problem.

Den Vereinen gehen aktuell womöglich aber auch Sponsorengelder verloren.

Auch da wird es Probleme geben.

Deshalb gibt es jetzt die Regelung, dass Vereine, die wegen der Corona-Krise insolvent gehen, nicht wie normalerweise neun Punkte abgezogen bekommen. Das gilt nicht für Vereine, die vorher schon chronisch krank waren. Wir werden darauf achten, dass die Situation nicht zur Sanierung missbraucht wird.

All dies betrifft eher Clubs in höheren Ligen. Auf tieferer Ebene gibt es dagegen Vereine, die durch verschiedene Umstände seit November kein Spiel mehr hatten. Wenn es erst im Juni wieder weitergehen sollten, könnten doch alle Spieler sofort und beliebig für einen anderen Verein spielen, weil sie ein halbes Jahr nicht aufgelaufen sind.

Das haben wir geregelt. Die Zeit, in der wegen Corona nicht gespielt werden kann, wird aus der Wartefrist herausgerechnet. Wir können den Vereinen ja jetzt nicht zumuten, noch neue Spieler zu suchen.

Wäre es eigentlich denkbar, die aktuelle Saison im Dezember enden zu lassen und – auch im Hinblick auf die Winter-WM in Katar – die Fußball-Saison für einige Jahre innerhalb eines Kalenderjahres, etwa von März bis Oktober, spielen zu lassen?

Das haben wir auch schon mal überlegt, aber es ist ein Riesenproblem, das umzustellen. Die Laufzeiten der Verträge und die Wechselperioden sind das eine. Und es gibt auch Probleme, in dieser Zeit den Spielplan unterzubringen. Das glaubt man erst gar nicht. Aber dadurch, dass im Sommer viele Kommunen ihre Plätze sperren, stehen diese uns gar nicht immer zur Verfügung. Bei einer gleichen Zahl von Spielen müsste dann häufiger in der Woche gespielt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel, um den Vereinen nach der aktuellen Saison noch eine Pause zu geben, erst wieder am 1. September anfangen, dann müssen wir die verlorenen Spieltage wieder reinholen. Das ginge nur in der Woche – und das sind im Amateurbereich ganz schwierige Termine, weil Studenten und Schichtarbeiter fehlen.

Gibt es, wie geplant, nach dem 1. Mai Minuspunkte für die Folgesaison, wenn eine Mannschaft nicht antritt?

Da müssen wir am Schluss der Saison gucken, was alles passiert. Wir werden mit Fingerspitzengefühl agieren und nicht Vereine bewusst in Situationen bringen, in denen sie nicht antreten können. Da muss keiner Angst haben.

Wird die Regelung, an der gearbeitet wird, eigentlich von der 3. Liga bis zur Kreisliga D gleich sein?

Es kann schon auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich gehandhabt werden. Der DFB wird gucken, was er mit der 3. Liga macht und dabei sicher auch berücksichtigen, was in der Liga darüber passiert. Die Regional- und Landesverbände werden gucken, was darunter sinnvoll ist.

Kann jeder Landesverband eine eigene Regelung zum Ende der Fußballsaison treffen?

Wir werden versuchen, möglichst nah aneinander zu bleiben und möglichst einheitliche Regelungen zu haben. Ich denke nicht, dass wir alle 21 Landesverbände unter einen Hut bekommen. Allein schon, weil wir unterschiedliche Ferienzeiten haben. Die Bundesländer, die früh dran sind, planen anders als die, die spät dran sind. Es kann auch sein, dass die Regelungen für den Senioren- und Juniorenbereich auseinandergehen. Wir haben uns für den Donnerstag wieder mit den anderen Regionalverbänden verabredet, um uns auszutauschen. Videoschalten habe ich aktuell täglich mit unterschiedlichen Themen, Gremien und Institutionen.

Das klingt nach extremem Stress.

Gott sei Dank bin ich inzwischen in Rente, denn aktuell ist es heftig. Es ist zwar alles noch Ehrenamt, trotzdem muss man sehen, dass man noch abschalten kann.

Ich werde auch schon mal nachts wach und denke über Modelle und deren Folgen nach. Die Gedanken habe ich rund um die Uhr. Im Moment ist es nicht vergnügungssteuerpflichtig.

Was ist Ihr persönlicher Wunsch in der aktuellen Situation?

Dass alle gesund bleiben und wir nicht so heftige Zustände wie in Italien bekommen.