Volleyball: VC 73 Freudenberg steigt in die 3. Liga auf

Freudenberg. Trainer Norbert Homrighausen erreichte die freudige Kunde per Email vom Staffelleiter, wenig später wussten es dank einer Whatsapp-Gruppennachricht auch die Spieler seiner Mannschaft: Volleyball-Regionalligist VC 73 Freudenberg darf auf direktem Weg in die 3. Liga West aufsteigen. Die Tabelle der Regionalliga West wird drei Spieltage vor dem Saisonschluss „eingefroren“.

Kein offizieller Meister

Sie weist die Flecker zwar als Rangzweiten aus, doch da sie Spitzenreiter RSV Much & Buisdorf noch hätten überflügeln können, wurde entschieden, dass diese beiden Teams aufsteigen dürfen. Eine mögliche Relegation entfällt, einen offiziellen Meister der Staffel gibt es nicht. Der SV Blau-Weiß Aasee und der TuS Iserlohn müssen absteigen. Es ist der größte Erfolg in der 57-jährigen Vereinsgeschichte. Der VC 73 Freudenberg bewegt sich damit in den Spuren des CVJM Siegen, der in den 70-er Jahren in der 1. und 2. Bundesliga spielte – übrigens mit Norbert Homrighausen. „Das ist natürlich eine tolle Nachricht für den Verein und die Spieler, die sich das verdient haben, auch wenn die Umstände außergewöhnlich sind“, sagte der „Trainer des Jahres 2019“ unserer Zeitung.

Suche nach einem erfahrenen Spieler

Spieler und alle Verantwortlichen hatten sich unabhängig von den aktuellen Entscheidungen bereits vor Wochen dafür ausgesprochen, die Option eines möglichen Drittliga-Aufstiegs wahrzunehmen – allerdings unter einer Prämisse. Norbert Homrighausen: „Die Spieler mussten mir versprechen, auch bei einem sofortigen Abstieg dabei zu bleiben und gemeinsam wieder in der Regionalliga zu spielen.“

Apropos CVJM Siegen: Ebenso wie der TV Dresselndorf verbleibt der Aufsteiger in der Verbandsliga, verliert aber zur neuen Saison zwei Spieler an Freudenberg. Die Brüder Jona und Felix Benfer sind die ersten Neuzugänge des künftigen Drittligisten. „Sie sind noch jung, aber sehr talentiert“, hält Norbert Homrighausen große Stücke auf das Duo. Vor allem Felix Benfer ist universell einsetzbar. Der Coach geht jetzt noch auf die Suche nach einem Spieler mit Zweit- oder Drittliga-Erfahrung. Aber: „Es zählt bei der Auswahl nicht nur die sportliche Seite. Er muss auch vom Charakter gut zu uns passen.“

Zwei Spieler wollen kürzer treten

Mit Jonas Waffenschmidt und Matthias Fischer haben zwei gestandene Freudenberger Volleyballer vor geraumer Zeit angekündigt, kürzer treten zu wollen.