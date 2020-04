„Voltis“ des RV Giebelwald: Akrobatik auf dem Pferderücken

Es ist ja irgendwie nicht zu vermeiden, dieses böse C-Wort. Weil der Virus nach wie vor alles beeinflusst, auch den Alltag Auf der Hube, hoch über Niederndorf. Der Blick auf den Giebelwald von der Reitanlage ist seit Mitte März ausschließlich Vereinsmitgliedern und Pferdehaltern gestattet. Und selbst, wenn Anfang Mai eintritt, was viele sich wünschen, eine Rückkehr zum Einzelreitunterricht mit allen nötigen Sicherheitsvorkehrungen - die „Voltis“ werden eher wenig davon haben.

Vier Jungs aktuell dabei

Voltigieren ist vornehmlich ein Mannschaftssport. Wer schon einmal bei einer solchen Veranstaltung war, Wettbewerb oder Schauvorführung, der wird sich an die Gruppen erinnern, die hintereinander in die Halle gelaufen kommen, in bunten Kostümen, manchmal ein wenig an die sprichwörtlichen „Orgelpfeifen“ erinnernd. Fast immer junge Damen, ganz selten mal ein Junge dazwischen. Obwohl das auf höheren Ebenen - ähnlich wie bei den Springreitern - schon wieder anders sein kann. Das wurde bei den hochwertigen Prüfungen vor einigen Jahren deutlich, bei den größeren Turnieren auf der Anlage des RV Giebelwald. Da zeigten auch junge Männer ihre akrobatischen Fähigkeiten auf dem Pferderücken, frenetisch von ihren Teamkameraden angefeuert. „Wir haben auch vier Jungs dabei und sind sehr stolz darauf“, lächelt Anke Pahlkötter, seit einem Jahr offizielle Sprecherin der Voltigierer im Niederndorfer Reitverein. Die hätten großen Spaß an der Sache, sind aber bei 42 aktiven Mitgliedern so deutlich in der Unterzahl, dass dieser Artikel nach wie vor problemlos in die Serie der „starken Frauen“ eingeordnet werden kann. Zwischen 5 und 14 Jahren sind die überwiegend also weiblichen Nachwuchssportler, die sich auf fünf Gruppen verteilen, die an drei Wochentagen trainieren. Normalerweise, wenn keine unsichtbaren Mikrogegner das Leben aller schwer machen. Dazu kommen zehn Ausbilder, die zum Teil auch noch aktiv sind. „Ich habe erst mit 28 aufgehört“, sagt Anke Pahlkötter, die inzwischen 32 ist und vor allem die fehlende Zeit verantwortlich macht.

Leitung seit einem Jahr

Die junge Frau, die vor Jahren aus Osnabrück ins Siegerland kam und inzwischen hier heimisch ist, arbeitet in der Gesundheitsbranche, hat dieser Tage entsprechend reichlich zu tun und ist froh, am Abend noch etwas Zeit für ihr Pferd zu finden. Vor einem Jahr hat sie die Leitung der Gruppe übernommen - wobei sie die Position nur rein funktionell „als Verbindung zum Vorstand“ sieht. Eigentlich werde in der Ausbildergruppe gemeinsam beschlossen. Nicht umsonst steht ihre Kollegin Pia Brodbek als Ansprechpartnerin auf der Internetseite: „Wir haben das etwas aufgeteilt. Pia kümmert sich um die Warteliste.“Die sollte eigentlich derzeit gar nicht mehr existieren. „Wir wollten die Gruppen in diesem Frühjahr auffüllen“, ergänzt die junge Frau. Auch hier kam der Virus dazwischen.

Am Anfang ein Probetraining

Gewöhnlich werden die Aspiranten in einem Probetraining getestet, ob sie für den Sport überhaupt geeignet sind. „Ich habe aber noch keinen gehabt, der nicht gepasst hätte“, lächelt Anke Pahlkötter, die selbst mit zehn das Reiten angefangen und deutlich früher voltigiert hat. Oft werde der Sport überhaupt als Einstieg ins Reiten betrachtet, was sie aber für zu kurz gedacht hält. Schaden könne es umgekehrt auch nicht: „Ich bin das eine oder andere Mal vom Pferd gefallen und dabei immer auf den Füßen gelandet.“ Das habe sicher auch mit der Körperbeherrschung zu tun, die beim Voltigieren gelernt werde.

Wo kommen die Kinder her? Aus dem ganzen Kreis, aber auch Olpe oder Altenkirchen, sagt Anke Pahlkötter. Eine Besonderheit beim RV Giebelwald ist, dass kein Leistungssport betrieben wird. Das hat mit dem Aufwand und den Kosten zu tun, etwa für die teure Ausbildung der Pferde, fügt sie an, für die aber grundsätzlich der Spaß und das Lernen der Verantwortung für ein Tier im Vordergrund steht. Außerdem gebe es in der Region „auch immer weniger Vereine, die an Wettbewerben teilnehmen“.

Infos im Internet

Nähere Informationen zur Abteilung finden sich auf der Webseite des Vereins: rv-giebelwald.de/angebot/voltigieren/.