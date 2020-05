Vom Dorflauf bis zur Großveranstaltung

Auch der 33. Auflage des EJOT-Triathlon Buschhütten, die normalerweise morgen über die Bühne gehen sollte, hat die Corona-Krise eine Absage beschert. Bereits am 18. März zogen die Verantwortlichen die Reißleine, strichen das Event für dieses Jahr ersatzlos. „Diese Absage wäre auch das grundsätzliche Aus gewesen, wenn die Athleten sich nicht so solidarisch gezeigt hätten“, erklärt Organisationschef Rainer Jung. So verzichtet ein Großteil der Sportler auf eine Rückerstattung, die dafür den Startplatz 2021 sicher haben und einen Rabatt von 25 Prozent bekommen. „Da ist es uns jetzt zugute gekommen, dass unser Startgeld so niedrig ist“, weiß Rainer Jung. Dennoch: Sollte die Veranstaltung auch 2021 durch Corona oder andere Gründe nicht durchgeführt werden können, würde dies wohl das Ende der Triathlonrennen in Buschhütten bedeuten.

Bis die Veranstaltung jedoch ihre heutige Größe und Bedeutung erlangte, hat es einige Jahre gedauert. Dem spontanen Start 1987 folgten viele Höhen und manche Tiefen. Wir blicken auf die Meilensteine des „Triathlon Buschhütten“.

Das Organisationsteam 1993 (hinten v.l.): Horst Klappert, Gerd Dreisbach, Günter Sprenger (†), Friedrich Sprenger und Eckhart Hartmann (†). Vorne v.l.: Rainer Jung, Gunter Schelges, Volker Knuff, Stefan Loos und Jürgen Jaeschke. Foto: vereinsarchiv TV Germania Buschhütten

1987 Nein, von langer Hand geplant war sie nicht, die erste Auflage des Triathlon in Buschhütten. „Ich saß irgendwann mit Armin Becker, dem Schwimmmeister des Freibads, am Beckenrand und haben überlegt, was man für das Freibad machen könnte“, blickt Organisationschef Rainer Jung auf die Anfänge zurück. Schließlich reifte die Idee, einen kleinen Triathlon auf die Beine zu stellen. Nur vier Wochen sollte es dauern, bis der Startschuss fiel. Mit handgeschriebenen Ausschreibungen wurden 87 Teilnehmer für die Premiere gewonnen, fünf D-Mark betrug damals das Startgeld. Nach 500 Metern im Freibad folgte der Wechsel auf das Rad, mit dem die Athleten direkt den steilen Berg zum Fußballplatz des SV Setzen hinaufgescheucht wurden. „Da merkt man, dass wir überhaupt keine Ahnung hatten“, lacht Rainer Jung. Über Dillnhütten, wo die Feuerwehr den Sportlern den Weg wies, ging es zurück ins Freibad. Auch die abschließende Laufstrecke zeigte leichte „Kinderkrankheiten“. Für die 87 Athleten ging es durch den Wald bis zur Mattenbach-Quelle. „Es hat tags zuvor total geregnet, es war extrem matschig und dass die Sportler lieber auf Asphalt laufen, wussten wir auch nicht.“ Dennoch: Der Anfang war gemacht, die Neuauflage im Folgejahr fest beschlossen. Und mit Jörg Hoffmann startete 1988 gleich ein Mitglied der Nationalmannschaft, insgesamt fanden deutlich über 100 Teilnehmer den Weg nach Buschhütten. „Das hat es insgesamt professioneller gemacht“, erklärt Rainer Jung mit Blick auf den Start Hoffmanns, der das Rennen klar für sich entschied. Auch den Triathlon-Offiziellen blieb die Weiterentwicklung in Buschhütten nicht verwehrt. Der Siegerland-Cup wurde teil der „Kronen-Tour“, die als Vorreiter des heutigen Ligabetriebs gilt. „Wir dachten erst, das wäre aus einer Bierlaune gesagt. Aber es kam wirklich so.“

So sah die Ausschreibung für den ersten Buschhütten-Triathlon 1987 aus. Handgeschrieben und mit der Schreibmaschine getippt. Foto: Vereinsarchiv





1991 Zu einem echten Meilenstein wurde für den Buschhüttener Triathlon das Jahr 1991. Das Radrennen wurde auf die noch nicht ganz fertig gestellte Hüttentalstraße (HTS) verlegt. Was eigentlich nur für ein Jahr geplant war, wurde zu einer echten Heimat. „Das war schon ein Knackpunkt, zumal wir sonst wahrscheinlich nicht die Genehmigung dafür bekommen hätten“, weiß Rainer Jung. „Und das Fahren auf der HTS war ein Alleinstellungsmerkmal.“

1996 Nicht nur die Veranstaltung an sich fand immer mehr Zuspruch, auch die Teilnehmerliste wurde qualitativ weiter verbessert. Mit Thomas Hellriegel startete 1996 der Triathlet, der ein Jahr später als erster Deutscher die Ironman World Championship auf Hawaii gewinnen sollte, in Buschhütten und setzte sich die Krone auf. „Seitdem haben wir die Messlatte sehr hoch gelegt. Wenn man zurückblickt, sind alle Olympia-Medaillengewinner und Ironman-Sieger bei uns gestartet“, blickt Rainer Jung stolz auf die Teilnehmer der Vergangenheit.

2000 Auch medial rückte Buschhütten stärker in den Fokus. Das erste Rennen im neuen Jahrtausend wurde erstmals vom Fernsehen begleitet. Für die Berichterstattung wurden Cabrios zur Verfügung gestellt. „Am Veranstaltungstag hat es wie aus Eimern geschüttet. Das Wasser stand förmlich in den Autos. Das war nicht so spaßig“, erinnert sich Jung.

2012 In den folgenden Jahren etablierte sich die Veranstaltung immer weiter im Terminkalender der besten Triathleten. Zwischen 2000 und 2003 siegte Lothar Leder viermal in Folge, 2005 folgte Triumph Nummer fünf. Unterbrochen wurde die Serie nur von Faris Al-Sultan. Ab 2008 brach die Zeit des Sebastian Kienle an. 2012 fuhr er seinen fünften Sieg in Folge ein. Bei den Frauen sammelte Ina Reinders zwischen 2001 und 2008 fünf Titel.

2013 Nur ein Jahr später bekam der Triathlon jedoch ein komplett neues Gesicht verpasst. Es sollte nicht mehr der „König und die Königin von Buschhütten“ gekürt werden, sondern in Bundesliga-Wettkämpfen zur Sache gehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das EJOT-Team bereits in der Spitze etabliert und vier Meistertitel – drei bei den Herren, einen bei den Frauen – auf dem Konto. „Wer uns sehen wollte, musste reisen. Wir hatten keinen Heimwettkampf. Das wollten wir ändern“, nennt Rainer Jung die Gründe für die Umstellung. Zwei Jahre lang lief es nach dem neuen Konzept gut, auch die Zuschauer hielten die Treue, doch die Athleten um die Bundesliga herum blieben weg. „Dann kam für uns auch ein bisschen Druck. Denn Buschhütten war nicht mehr das, was es mal war.“

2016 Drei Jahre machte die Bundesliga Station im Siegerland, fünf von sechs Rennen endeten mit Heimsiegen der EJOT-Teams. Nur das Schwalbe Team Krefelder KK machte 2013 bei den Frauen einen Strich durch die perfekte Heimspiel-Rechnung. 2016 ging es jedoch zurück zum alten Modell. Und es sollte zudem der Abschied von Rainer Jung und seiner Frau Sabine als Köpfe des Organisationsteams sein.

2017 Im ersten Jahr nach dem Abtritt des Ehepaars Jung sollte in Buschhütten alles eine Nummer kleiner über die Bühne gehen. Statt des „Klassikers“ sollte es den „Swim + Run Buschhütten“ und die Deutschen Meisterschaften im „Triathlon-Team-Relay“, einem Staffelrennen, geben. Zudem rückte man vom Termin im Mai ab, ging ans Saisonende im September. Doch die Anmeldezahlen fielen derart enttäuschend aus, dass die Veranstaltung abgesagt werden musste. „Das ist kein schlechtes Format, passt aber einfach nicht nach Buschhütten. Es war auch ein großes finanzielles Fiasko, nachdem man gerade so über Wasser bleiben konnte“, blickt Rainer Jung auf das Jahr zurück, das die Polster der vergangenen Auflagen weitestgehend aufgebraucht hatte.

2018 Entsprechend froh war man in Reihen des Hauptvereins TV Germania, als man ein Jahr später den „Klassiker“ wieder aufleben ließ. Mit Patrick Lange verpflichtete Rainer Jung, der mit seiner Frau Sabine federführend zurückkehrte, ein echtes Zugpferd für die Veranstaltung. „Das war eine Art Wiedergeburt, mit der wir auch die Verluste aufarbeiten konnten“, so Rainer Jung.

2019 In Sachen Prominenz am Start legten die Veranstalter in der bisher letzten Ausgabe noch einmal zu. Mit Jan Frodeno kam der Olympiasieger von 2008 ins nördliche Siegerland und wurde seiner Favoritenrolle auch gleich gerecht. „Uns war klar, dass wir mit ihm eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen würden“, war sich Rainer Jung über die Strahlkraft des Superstars bewusst. Einzig das schlechte Wetter drückte etwas auf die Einnahmenseite, besonders in Sachen Bewirtung blieb Luft nach oben.

So oder so: Eine Neuauflage 2021 ist für den Triathlon in Buschhütten von elementarer Bedeutung.