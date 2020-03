Von der Muckibude bis zum Rappen: Reflektion durch Flexen

Das Wirken auf Andere ist einer der zentralen Gründe, ein Fitnessstudio zu besuchen. Dass dies den Jargon beeinflusst, ist also naheliegend.

Spiegel zeigen dem Betrachter das Abbild seines eigenen Erscheinungsbildes und geben ihm somit Aufschluss darüber, wie er auf Andere wirkt – etwas, das ansonsten nur über Fotos oder das aufmerksame Beobachten der Gesichter und Blicke der Mitmenschen möglich ist.

In Fitnessstudios gibt es in der Regel viele Spiegel. Nützlich sind sie besonders bei Nutzung der freien Geräte. Dort unterstützen sie die Sportler dabei, die Korrektheit der eigenen Ausführung zu prüfen, was wichtig ist, um effektiv zu trainieren und Verletzungen vorzubeugen. Auch in der Umkleide gibt es Spiegel. Wenigstens genauso häufig wie der Sitz von Kleidung und Frisur werden dort – bei freiem Oberkörper – mit angespannten Muskeln die Fortschritte des Trainings reflektiert. Im Bodybuilderjargon ist vom „Flexen“ die Rede.

Dass sich von 1983 bis 2018 ein Bodybuilder-Magazin mit dem Titel „Flex“ auf einem hart umkämpften Markt hielt, sagt schon Einiges darüber, welche Rolle in der Szene das Posen vor dem Spiegel oder auf der Bühne spielt.

Der Rapper Fler auf einem Promotion-Foto. Foto: dpa

Von dort hat es das „Flexen“ als Synonym fürs Posen auch in andere Sprachwelten geschafft. So stammelt der Rapper Fler – regelmäßig Gast in Muckibuden – in seinem Song „Flex’n“: „Flex’n, Babe, ich bin am Flex’n. Denn die Diamanten in der Roli sind am Glänzen“. Ein Macho-Rapper tut beim Flexen also das, was er besonders gut kann: rumprotzen.

Klar definiert ist der Begriff in diesem Feld allerdings nicht. „Flexen“ kann auch schlicht das Rappen mit wechselnder Geschwindigkeit oder Aussprache bezeichnen. Im Englischen bedeutet „to flex“ übrigens „biegen“. Eine eindeutige Bedeutung des Ausdrucks gibt es allerdings nicht

In der Rubrik „Sprache des Sports“ erläutert die WP spezifische Begriffe verschiedener Sportarten.

wenn die loipe schleimig wird, kommt es auf die technik an

wenn die loipe schleimig wird, kommt es auf die technik an

wenn schlechtes „baggern“ zur niederlage führt

.