VTV Freier Grund: Andreas Fejer-Konnerth ist zurück

Coup der VTV Freier Grund! Ein Ex- Bundesliga- und EM-Spieler wird Trainer mit vielen Vollmachten und die neue Nummer eins in der NRW-Liga.

Neunkirchen. Tischtennis-NRW-Ligist VTV Freier Grund überrascht die Szene mit einer spektakulären Neuverpflichtung. Mit Andreas Fejer-Konnerth holen die VTV einen alten Bekannten zurück ins Siegerland. Der gebürtige Rumäne hat bereits vor einigen Jahren die Jugendarbeit im damaligen TV Neunkirchen sowie an den Neunkirchener Schulen geprägt.

Umfassende Aufgaben im Verein

Mit Felix ter Jung, Maximilian Jud und Tom Hassel haben es gleich drei seiner ersten Schützlinge, mit denen er im Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 2009 Deutscher Meister geworden ist, bis in die NRW-Liga geschafft. „Andreas hat zuletzt eine neue Generation von Nachwuchstalenten geschmiedet, von denen einige bei uns in der zweiten Herrenmannschaft in der Bezirksklasse agieren. Diese Arbeit kann er nun wieder aufnehmen und auch weitere Kinder an seiner großen Erfahrung teilhaben lassen“, ist sich Projektverantwortlicher Maximilian Jud sicher.

Beim TTC Hagen hat Andreas Fejer-Konnerth in der 1. und 2. Liga gespielt. Foto: michael KLEINRENSING

Der Spielertrainer des ehemaligen Bundesligisten TTC Hagen wird sowohl im Individual- als auch im Mannschaftstraining der inzwischen vier Herren- und drei Jugendteams des Vereins eingesetzt. Außerdem wird er als neue Nummer eins das NRW-Liga-Team im Spielbetrieb unterstützen. Der 56-Jährige kompensiert den Abgang von Ben Krämer und Nico Strasser, die die VTV studienbedingt in Richtung Gießen verlassen haben.

„Für uns war wichtig, dass wir ein Konzept finden, bei dem alle Teams profitieren können“, freut sich Abteilungsleiter Rudi Franke über die Doppelfunktion des ehemaligen Bronzemedaillen-Gewinners bei der Deutschen Meisterschaft (1993) und mehrfachen rumänischen Einzelmeisters.

Zuletzt ging Andreas Fejer-Konnerth für ISK Székelyudvarhely in der rumänischen Superliga (erste Liga) an die Platte.