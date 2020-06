Die VTV-Frauen (links) spielen 2020/2021 in der Regionalliga West und treffen dort erneut auf den Oberliga-Gegner aus der vorigen Saison, den SV Wachtberg (rechts).

Volleyball VTV Freier Grund: Start in der Regionalliga perfekt

Der Verband gibt „grünes Licht“ für die Volleyballfrauen der VTV Freier Grund in Liga vier. Warum es eine kräftezehrende Saison wird.

Freudenberg/Neunkirchen. Die Männer des VC 73 Freudenberg in der 3. Liga, die Frauen der VTV Freier Grund in der Regionalliga – die einmalige Aufstiegs- und Wildcard-Regelung des Westdeutschen Volleyball-Verbandes (WVV) nach dem vorzeitigen Saisonabbruch hebt das Niveau im Siegerland zumindest für die Saison 2020/2021 deutlich an.

VTV-Trainer Alfred Terkowsky trainiert in der nächsten Saison eine Regionalliga-Mannschaft. Foto: sone

Hatte sich Freudenberg als Zweiter der Regionalliga West bereits früh dafür entschieden, erstmals in der 47-jährigen Vereinsgeschichte den Weg in die 3. Liga zu gehen, dürfen sich nun auch die Frauen der VTV Freier Grund 2020/2021 in der höheren Klasse, der Regionalliga West, versuchen.

Es wird eine lange Saison

Der Fusionsverein hatte das Team, das als Dritter der Oberliga West bei einem normalen Saisonende sportlich wohl keine Aufstiegschance gehabt hätte, für die vierthöchste Liga gemeldet, musste jedoch darauf hoffen, dass es in der Liga genügend freie Plätze zu vergeben gab.

Dies ist der Fall, wie aus der offiziellen Ligeneinteilung hervorgeht, die der WVV jetzt veröffentlicht hat. Die Mannschaft von Alfred Terkowsky darf sich angesichts einer im Volleyball eher ungewöhnlichen Liga-Stärke von 14 Teams auf eine lange, kräftezehrende Spielzeit einstellen.

Wann die neue Saison startet, steht noch nicht fest.

3. Liga West Männer

PTSV Aachen, TV Hörde, FCJ Köln, TSC Gievenbeck, SF Aligse, SVG Lüneburg II, Tecklenburger Land Volleys, DJK Delbrück, TVA Hürth Volleyball, TSV Giessen Grizzlies II (neu), RSV Much & Buisdorf (neu), VC 73 Freudenberg (neu).

Regionalliga West Frauen

SV Werth, SC Union Lüdinghausen, SC 99 Düsseldorf, VV Humann Essen, VC Eintracht Geldern, SC Grün-Weiß Paderborn, TuS Herten Volleyball, SG Langenfeld, PTSV Aachen II (neu), SV Wachtberg (neu), RC Borken-Hoxfeld II (neu), TV Hörde II (neu), VTV Freier Grund (neu), TV Gladbeck (neu).