Pass in die Gasse #226 Ob Bundes- oder Kreisliga: Was bedeutet Fußball ohne Fans?

Ohne Fans sei es „Fußball in Reinform“, meint Spielerberater Jörg Neblung. Warum das in doppelter Hinsicht falsch ist, erklärt unser Kolumnist.

Fußballfans müssen gerade viel aushalten. Das betrifft natürlich das Fansein und damit sowohl das Fernbleiben von Bundesligaspielen, als auch den Nicht-Besuch des lokalen Amateurclubs.

Ausgerechnet in diese Kerbe schlägt eine Aussage des namhaften Spielerberaters Jörg Neblung, der Sportler wie Oliver Kahn oder Bastian Schweinsteiger betreute. Dieser twitterte: „‚Ohne Fans ist Fußball nichts!‘ What? Sorry, ich finde​‚ ohne Fans ist Fußball 11 gegen 11 in Reinform, der Ursprung des Spiels, Kampf statt Event.“ Per Spiegel-Interview legte er nach: „So zu tun, als existiere der Fußball nur durch Fans, ist egozentrisch.“

Vom Kemari bis zum Calcio Storico

Das rief logischerweise eine Menge Empörung hervor – und die ist richtig. Neblung unterstreicht einerseits die eigene Egozentrik, indem er zwar „Fußball“ sagt, aber nur die eigene Blase Profisport meint. Vor Ort zugeschaut wird schließlich nicht nur bei Bundesligisten, sondern auch zwischen Laasphe und Aue-Wingeshausen.

Zum anderen offenbart Neblung Unwissen in puncto Fußballhistorie. Ob vor 1500 v. Chr. in Mesoamerika, beim japanischen „Kemari“ im 7. Jahrhundert oder im italienischen Calcio Storico des 15. Jahrhunderts – selbst bei den Vorläufern war dieses Spiel nie eines ohne Volk. Ganz einfach, weil es ihm gehörte und es sich, trotz vieler Verbote von Politik oder Klerus, nicht nehmen ließ. „Fußball in Reinform“ ist von Beginn an eine Symbiose aus Spielen und (!) Zuschauen – und zwar nicht auf Sky. Beides bedingt sich, das eine existierte noch nie ohne das andere.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.