Wie es mit dem Fußball-Kreispokal weitergehen soll

Sofern die Rolle rückwärts im Amateurfußball ausbleibt, ist der Saisonabbruch geregelt – bis auf eine Ausnahme: Den Kreispokal. Hierzu hatte sich der Fußballkreis nach der Pressekonferenz des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA) am Mittwoch vorerst nicht geäußert. „Es gibt noch keine Richtungsentscheidung. Wir müssen noch klären, wie wir damit verfahren“, sagt der Kreisvorsitzende Marco Michel auf Nachfrage unserer Zeitung.

In zweierlei Hinsicht steht der Kreis unter einem vergleichsweise geringen Handlungsdruck. Erstens handelt es sich um eine überschaubare Anzahl von Spielen, nämlich drei bzw. sechs. Auf die Halbfinals zwischen dem SuS Niederschelden und dem TuS Erndtebrück sowie zwischen dem FC Eiserfeld und Germania Salchendorf folgt nur das Finale. Bei den Frauen sind noch der SV Schameder, die SF Siegen, Germania Salchendorf und Fortuna Freudenberg im Wettbewerb.

Zweitens können die Spiele zur Not zu Beginn der kommenden Saison nachgeholt werden. Michel: „Falls wir jetzt nicht mehr spielen können, werden die Meldefristen zum Westfalenpokal sicher verschoben werden.“ Falls auch dies nicht möglich sein sollte, will Michel die beteiligten Vereine an einen Tisch holen und eine Einigkeit am grünen Tisch über die Meldung des heimischen Westfalenpokal-Teilnehmers erzielen will. Was insbesondere bei den Frauen spannend werden könnte.

Dazu soll es aber möglichst nicht kommen. „Unser Ziel ist eine sportliche Lösung. Ein Abbruch ist für uns kein Thema“, sagt Michel, der sich zur Not sogar ein Blitzturnier wie bei den Alten Herren vorstellen könnte. Apropos Alte Herren: Da dort alle Termine auf Verbandsebene abgesagt sind, ist eine Fortführung des Wettbewerbs auf Kreisebene aktuell nicht vorgesehen.

Wettbewerbe ab Ende Mai möglich

Da laut Beschluss der Landesregierung ab dem 30. Mai Wettbewerbe auf Amateursportebene wieder möglich sind, stehen die Chancen auf eine Austragung der Kreispokalspiele der Männer und Frauen indes gut. Nur Geisterspiele wünscht sich Marco Michel nicht: „Dann wäre es ein Minusgeschäft.“ Zweitens wünscht er sich, dass sich kein Spieler genötigt fühlt, sich einer Infektionsgefahr auszusetzen: „Wir wollen nicht, dass jemand sagt: ,Das ist mir zu gefährlich.’“

Auch der Westfalenpokal, der ebenfalls bereits das Halbfinale erreicht hat, soll noch sportlich zu Ende geführt werden. Bei den Männern sind noch der SV Rödinghausen, der RSV Meinerzhagen, der SV Schermbeck und die SpVg Hagen 11 im Wettbewerb. Bei den Frauen sind noch die SF Siegen unter Trainer Andreas Edelmann dabei.