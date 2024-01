Wintervorbereitung: Die Trainer sind verstärkt gefordert 

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Endlich eine Wintervorbereitung (fast) ohne Corona im Amateurfußball. Das rückt die Trainer zurück in den Fokus, meint unser Kolumnist.

Es gibt derzeit wahrlich viele sportbedingte Gründe, um auf der Couch klebenzubleiben. Handball-EM hier, Australien Open dort, zwischendurch ganz viel Profifußball und Wintersport, zudem warten die Skiflug-WM, die Biathlon-WM sowie die Bob- und Skeleton-WM in Winterberg auf den Startschuss. Sport, wohin man nur schaut! Welch eine Genugtuung nach den von Corona bestimmten Spielzeiten und publikumsarmen Veranstaltungen.

Auch für den Amateurfußball ist es die erste Wintervorbereitung, in der Corona zwar nicht gänzlich vom Tisch, aber eben nicht mehr bestimmend ist. Ich erinnere mich sehr gut an die Gespräche mit Trainern und Verantwortlichen, die ausnahmslos die schlechte physische Verfassung ihrer Spieler schilderten. Einige berichteten zudem von Long-Covid-Fällen und konstant mangelhafter Trainingsbeteiligung. Der Fitnesszustand der Teams war so bedenklich, dass sich mancher Trainer scherzhaft nach 80 statt 90 Minuten Spielzeit sehnte.

Diese Zeit ist vorbei, Rückstände können endlich aufgeholt, das Pensum in der Vorbereitung wieder erhöht werden. Man darf daher sehr gespannt sein, welchen Teams man in knapp einem Monat eine gute körperliche Verfassung attestieren kann. Wir können nämlich noch so viel reden über Viererketten und „Falsche Neunen“ – gerade im Amateurfußball, wo Technik und Talent überschaubar sind, entscheidet die Fitness als A und O über den Ausgang der Saison. Heißt auch: Der Zustand einer Mannschaft wird wieder verstärkt den Arbeitsnachweis des Trainers abbilden.

