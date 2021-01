„Wir sind ein Team, daher geht der Spaß nicht verloren“

Feudingen Nele Letzel, Kapitänin des SV Feudingen, im Interview über Ziele, Musik in der Kabine und die Akzeptanz des Frauenfußballs auf dem Land

Nele Letzel zählte zu den Initiatorinnen der Frauenfußballmannschaft des SV Feudingen. Seit Oktober vertritt sie Alina Euteneuer, die sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, als Kapitänin.

Was zeichnet Ihr Team aus?

Nele Letzel: Kampfgeist und Zusammenhalt. Jeder kennt unsere Torquote, aber niemand denkt deshalb ans Aufhören. Wir hören nicht selten den Kommentar: ,Lasst es doch einfach sein.‘ Aber wir sind ein Team, daher geht auch der Spaß nicht verloren.

Wo gibt es Verbesserungsbedarf?

Bei uns steht immer die Entwicklung im Fokus. Es geht also um Dinge wie Spielaufbau oder Laufwege, das Einmaleins sozusagen. Wenn es wieder möglich ist, möchten wir auch gemeinsam Frauenfußballspiele im Fernsehen schauen, um zu sehen, wie sich dort auf dem Platz bewegt und abgestimmt wird – um ein Spiel auch mal zu lesen. Im Training selbst richten wir uns generell nach unserer größten Baustelle.

Was ist das Saisonziel des Teams?

Natürlich wollen wir Tore schießen. Doch Ziel ist vor allem, zu mehr Ballbesitz zu kommen. Wir müssen von ,Hoch und weit bringt Sicherheit‘ wegkommen. In der Hektik schießen wir den Ball oft einfach weg, anstatt ihn auch mal zu halten und selbst ein Spiel aufzubauen.

Wie geht die Mannschaft mit der Pandemie um?

Jetzt nutzen wir für individuelles Training zum Teil die App ,SpielerPlus‘. Ich finde den Spielstopp schon richtig, aber für uns ist er doppelt bitter, weil sich gerade erst neue Spielerinnen angemeldet haben.

Gibt es ein Ritual in der Kabine?

Musik vorher und nachher ist ganz wichtig, die Stimmung ist dadurch immer gelassen. Ein bestimmtes Lied oder Playlist haben wir nicht. Hauptsache die Musik hat viel Bass und ist im Trommelfell zu spüren.

Welche Spielerin ist für die Stimmung im Team unersetzlich?

Chantal Althaus ist zwar neu dabei, aber eine echte Stimmungsgranate. Sie hat immer einen lockeren Spruch auf Lager und eine Art an sich, über die man immer lachen kann. Das reißt einen einfach mit. Zudem sorgen auch Alina Euteneuer und ich für gute Stimmung – das sagen zumindest die anderen.

Was bedeutet Fußball für Sie?

Ich bin nicht der Typ, der den typischen Satz sagt: Fußball ist mehr als nur ein Hobby. Das geht mir etwas zu weit. Ich habe einfach vieles ausprobiert, aber nie so etwas empfunden wie beim Fußball – auch, weil das Thema Freundschaft dabei sehr wichtig ist. Nebenbei ist es auch ein super Ausgleich zum Alltag.

Was wünschen Sie sich für den Frauenfußball in Wittgenstein?

Mehr Akzeptanz. Gerade auf dem Land ist es manchmal nicht einfach. Dass Fußball Jungs-Sport ist, muss raus aus den Köpfen. Fußball gehört jedem Menschen. Jungs in meinem Alter belächeln das Ganze manchmal, weil sie beim Fußball vor allem auf Ergebnisse achten und es auch nur so kennen. Aber so einfach ist das nicht. Ich vergleiche das bei uns gerne mit dem Lernen einer neuen Sprache. Es klappt nicht alles von Beginn an, das ist unmöglich. Ich wünsche mir, dass Fußball so ‚normal‘ wäre wie bei den ganz Kleinen – wo es einfach egal ist, ob du Junge oder Mädchen bist.