Wittgensteiner Elfmeterschützen eiskalt vom Punkt

Von der Oberliga bis in die Kreisliga D3 sind die Vereine des Altkreises Wittgenstein vertreten und haben dabei laut den offiziellen Spielberichten insgesamt 91 Elfmeter in der abgebrochenen Spielzeit zugesprochen bekommen.

Ganze 90 davon wurden verwandelt – theoretisch eine beeindruckende Quote. Es ist allerdings davon auszugehen, dass nicht alle Fehlschüsse in die Bilanzen eingetragen wurden. Neben Yannick Reichpietsch von der SG Laasphe/Niederlaasphe taten sich besonders Daniel Spies (FC Ebenau), Timmy Aderhold (Spfr. Edertal II) und Thore Schneider (VfL Girkhausen) als sichere Dauerschützen hervor. Schneider verwandelte dabei alle seiner vier Elfmeter. Ohnehin ist es der VfL Girkhausen, der die meisten Strafstöße für sich gepfiffen bekommen hat. Ganze neun Stück waren es in der zurückliegenden Spielzeit – mehr hatte keine Mannschaft in Wittgenstein.

Fehlschuss erfolgreich verarbeitet

Ein Unglücksrabe war der 22-jährige Kapitän des TSV Aue-Wingeshausen, Lars Koch. Er scheiterte ausgerechnet im Spitzenspiel gegen den SG Laasphe/Niederlaasphe aus elf Metern. Seine beiden weiteren Strafstöße verwandelte Koch indes sicher.

„Man versucht die ganzen Nebengeräusche auszublenden und dem Torhüter so wenig Signale zu geben, wie nur möglich. Nach dem Fehlschuss habe ich mich verantwortlich für den verpassten Sieg gefühlt und war sauer auf mich selbst. Aber das muss ich abhaken“, so der junge Spielführer, der in der abgelaufenen Saison der herausragende Spieler seines Teams war.

Sein Fehlschuss hielt ihn nicht davon ab, den nächsten fälligen Elfmeter vier Wochen später gegen Schameder erneut zu schießen. Den verwandelte er zum 2:0.

Und wie sieht es bei den Torhütern, bei den Wittgensteiner Elfmetertötern aus? Hier stach der Keeper des höchstrangigsten heimischen Clubs heraus: Niklas Knopf bekam drei Strafstöße aufs Tor und parierte zwei – einen beim 1:5 gegen den SC Wiedenbrück und einen beim 2:2 im Derby beim den 1. FC Kaan-Marienborn, für den Knopf in der kommenden Saison aufläuft.