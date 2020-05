Wittgensteins Fanclubs sehen Unsummen im Fußball kritisch

Während es in den heimischen Fußball-Amateurligen wegen des Coronavirus nach einem Abbruch der Saison aussieht, sind die Aussichten für die Profis in der 1. und 2. Bundesliga besser. Vermutlich wird der Spielbetrieb im Fußball-Oberhaus im Laufe des Mais wieder aufgenommen, dann allerdings ohne Zuschauer, in Form von „Geisterspielen“. Innerhalb der Gesellschaft gehen die Meinungen über die Wiederaufnahme auseinander.

Wir haben bei den Wittgensteiner Fanclubs nachgefragt, was sie zum Vorhaben der Profivereine denken, ob das Fußballfieber wieder steigt und wie sie die Rückerstattungsaktionen der Tickets bewerten.

Fanclub „Wittipower“

Bei dem rund 360-Mitglieder starken Borussia Dortmund Fanclub „Wittipower“ bestimmte das Coronavirus von Anfang an das „Tagesgeschäft“: „Wir haben direkt das Clubhaus geschlossen und auch unsere Jahreshauptversammlung verschoben“, erläutert der 2. Vorsitzende Sven Grebe, der dabei eine hohe Akzeptanz seitens der Mitglieder beobachtet hat. Dass der Fußball in den kommenden Wochen eventuell wieder den Spielbetrieb aufnehmen könnte, sieht Grebe zweischneidig.

Sven Grebe (2. v. r., vorne) und seine Vorstandskollegen des BVB-Fanclubs "Wittipower". Foto: Privat

Aus finanzieller Sicht könne er das Ansinnen der Profivereine verstehen, die Saison zu Ende spielen zu wollen, um die überlebenswichtigen TV-Gelder zu kassieren. Denn auch er und der Fanclub haben natürlich Interesse daran, dass der Ball bald wieder rollt – doch unter welchen Voraussetzungen? „Es ist schwierig, einem sechsjährigen zu erklären, warum der Marco Reus wieder spielen darf, er aber nicht. Daher ist dieses Thema aus gesellschaftlicher Sicht schon kritisch zu betrachten“, so Grebe.

Große Hoffnung, dass sich diese finanzielle Abhängigkeit der Profivereine zukünftig als Lehre aus der Coronakrise ändert, hat er indes nicht: „Das ist natürlich der Wunsch eines jeden Fußballfans, aber das ist angesichts der Auswüchse des Fußballs sehr unrealistisch.“

Restlichen Spiele vor dem Fernseher

Eigentlich wäre der Fanclub noch mit zwei großen Bussen zu den Heimspielen gegen Bayern München und TSG Hoffenheim gefahren, diese Spiele werde man sich aber vermutlich – den Regeln entsprechend getrennt – im Fernsehen anschauen müssen. Während Borussia Dortmund das Geld für die Auswärtsfahrten und Tageskarten beim Heimspielen zurückerstattet, haben sich die meisten Dauerkarteninhaber des Fanclubs dazu entschieden, das Modell der Anzahlung für nächste Saison zu wählen: „So bleibt das Geld im Verein und für uns ist der Betrag nächste Saison nicht so groß“, führt Grebe weiter aus und weist zudem auf eine positive Nebenwirkung der fußballfreien Zeit hin: „Bei uns nähen einige Mitglieder aus alten Trikots und T-shirts Dortmund-Mundschutze und verteilen diese im Fanclub, das ist eine tolle Aktion.“

FC Schalke 04 Fanclubs

Bei den Schalkern des „Glück Auf Benfe“-Fanclubs liefen nach der Verkündigung der Spielaussetzung im März die Drähte heiß – virtuell: Der Vorstand um den Geschäftsführer Bastian Althaus hat alles rund um die Absagen der noch offenen Fahrten zu den Heimspielen in die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen über den Messegerdienst Whatsapp geregelt. „Erstmal ging es darum, diese Fahrten und unser geplantes Sommerfest auf Eis zu legen“, erläutert Althaus. Stellvertretend für seinen Fanclub erhofft er sich, dass die Coronakrise hinsichtlich der monetären Auswüchse im Fußball als ein Weckruf fungiert: „Es ist schon bemerkenswert, dass scheinbar einige Klubs, darunter auch Schalke, Finanzprobleme hätten, wenn die Saison abgebrochen würde.“

Die Mitglieder des Schalke Fan-Club Müsse, um den Vorsitzenden Thomas Fischer (l.), posieren im Innenraum der Veltins-Arena auf Schalke. Foto: Privat

So ein Arbeitgeber wie Schalke 04, der in den vergangenen 20 Jahren 15 mal international vertreten gewesen sei, müsse sich da schon mal überlegen, wie das passieren könne. Generell bewertet Althaus besonders die hohen Ablösesummen und Gehälter als Beweis dafür, dass sich der Fußball in den letzten Jahren zunehmend von der Basis verabschiedet habe. Hinsichtlich der Rückerstattung der Tickets orientiert sich der Fanclub am Ethos des Vereinsliedes, in dem es heißt, „Tausend Freunde, die zusammen stehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen“, und verzichtet auf das bereits gezahlte Geld für die Karten einiger Spiele. „Der mittlerweile verstorbene Kultschalker Charly Neumann sagte einst, ‘in schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, in guten haben wir genug’, diesem Motto sind wir dabei einfach gefolgt“, erklärt Althaus weiter.

Müsser Fan-Club übt Kritik

Die königsblauen Anhänger vom Schalke Fan-Club Müsse um den Vorsitzenden Thomas Fischer nutzen vermutlich erstmal die Gutschrift, die der Fußballverein seinen Mitgliedern gewährt. „Für uns ist die Summe rund um die geplanten Reisen zu den Spielen gegen Wolfsburg und Augsburg einfach zu groß, wobei wir prinzipiell auch das Geld spenden würden.“

Der Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der Bundesliga stehen die Fans zwiegespalten gegenüber. Einerseits können sie verstehen, dass der Verein das Geld aus dem Fernsehvertrag zum Überleben brauche, andererseits finden sie die Kritik an der Extrawurst des Fußball angesichts der insgesamt 20.000 Coronatests berechtigt.

Sebastian Schneider und der 145-mitgliederstarke „Attacke91 Puderbach“ Fanclub sehen das ähnlich, auch ihnen fehlt der Fußball, doch auch sie sehen aktuell wichtigere Themen in der Gesellschaft: „Die Spieler verdienen Millionen und parallel dazu geht es ganz vielen, mittelständischen Unternehmen wegen der Coronakrise schlecht, da stimmt die Verhältnismäßigkeit einfach nicht“, urteilt der Vorsitzende Schneider, der auch die finanzielle Schieflage bei dem Ruhrgebietsverein aus Gelsenkirchen kritisch beäugt.

„Das Geld spielt eine viel zu große Rolle, dabei muss man einfach mal sehen, dass das Stadion selbst in der 4. Liga mit 60.000 Fans voll wäre.“ Für die restliche Saison wollte der Fanclub noch die Heimspiele gegen Paderborn und Leverkusen besuchen, wofür auch schon Karten gekauft wurden. „Insgesamt dreht es sich da um 1500 bis 2000 Euro, daher hoffen wir, dass wir dieses Geld auch erstattet bekommen“, führt Schneider weiter aus. Sollten die Spiele letztlich als „Geisterspiele“ steigen, appelliert Schneider an die Menschen, sich an die dann geltenden Regeln zu halten. Sollte nämlich auch bis dahin noch eine Kontaktsperre gelten, werde man sich die Spiele im Fanclub ebenfalls getrennt über die jeweiligen Fernseh-Anbieter schauen.

Fanclub „Benfeböcke“

Mit 25 Mitgliedern ist der Fanclub des 1. FC Köln, die „Benfeböcke“, der kleinste in Wittgenstein. Trotzdem wäre im Jahr 2020 viel los gewesen, wie der Vorsitzende Marco Steiner mitteilt: „Wir hätten in diesem Jahr unser 15-jähriges Jubiläum gefeiert und natürlich wären wir auch noch zu einem Spiel gefahren, aber das alles haben wir bereits im März abgesagt.“

Vorsitzende Marco Steiner (2. v.r. unten) und die „Benfeböcke“ treffen im Presseraum des 1. FC Köln auf FC-Legende Toni Schumacher (4. v. r. unten). Foto: Privat

Die große Fahrt ins Stadion hätten die Benfeböcke zusammen mit den befreundeten FC-Fanclubs der Wittgensteiner Böcke und der Hinterländer Geißböcke aus dem hessischen Breidenstein gemacht. Bezüglich der Frage nach der Rückerstattung herrschen im eigenen Fanclub unterschiedliche Meinungen, daher solle das jeder „individuell“ entscheiden.

Grundsätzlich begrüßt Steiner die Entscheidung, dass der Fußball wieder losgeht, da die Vereine in seinen Augen „nur dadurch überleben könnten“.

Dennoch seien die Geisterspiele nur eine light-Version eines richtigen Bundesliga-Spiels mit Fans: „Das erste Geisterspiel im März, Gladbach gegen Köln, war völlig ohne Emotionen und wirkte fast wie ein Trainingsspiel.“