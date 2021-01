Zanshin-Siegerland hofft auf den ganz großen Coup

Hilchenbach. Am Montag wird in Berlin der "Große Stern des Sports" in Gold verliehen. Mit dabei: Zanshin-Siegerland aus Hilchenbach.

Beim Karateverein Zanshin-Siegerland ist die Aufregung mit den Händen zu greifen. Am Montag, 18. Januar, wird sich entscheiden, wie gut der Verein aus Hilchenbach beim Wettbewerb "Sterne des Sports" abschneidet. Die Preisverleihung des "Großen Stern des Sports" in Gold 2020 beginnt um 10.30 Uhr in den Räumen der DZ-Bank in Berlin.

16 Vereine im Wettstreit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt gemeinsam mit Marija Kolak, der Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, sowie Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, die Siegerinnen und Sieger. Die Entscheidung über den Bundessieger hat eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Andreas Silbersack, DOSB-Vizepräsident Breitensport und Sportentwicklung, getroffen.

Nominiert sind die 16 Vereine, die den "Großen Stern des Sports" in Silber auf Landesebene erhalten haben - und den gewann Ende vergangenen Jahres in NRW der Karateverein Zanshin-Siegerland mit seinem Präventionsprogramm gegen Kindesmissbrauch.

Livestream im Internet

Für Zanshin-Siegerland war bereits der Sieg auf NRW-Ebene ein großer Erfolg. Am Montag ist die Konkurrenz um dem "Großen Stern des Sports in Gold" gewaltig, denn es treten die Sieger als 16 Bundesländer gegeneinander an, von der Sportgemeinschaft Pforzheim/Eutingen in Baden-Württemberg bis zum Triathlon Jena e.V. aus Thüringen.

Da die Preisverleihung wegen der Corona-Pandemie nur in virtueller Form stattfinden kann, wird die von Katrin Müller-Hohenstein moderierte Veranstaltung ab 10.30 Uhr als digitaler Livestream auf www.sportschau.de übertragen. Repräsentanten der in den 16 Bundesländern siegreichen Vereine werden im Lauf der Zeremonie live zugeschaltet.