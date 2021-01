Zanshin-Siegerland jubelt über den zweiten Platz

Hilchenbach/Berlin. Kleiner Verein, großer Erfolg: Zanshin-Siegerland aus Hilchenbach hat beim Wettbewerb "Großer Stern des Sports 2020" Platz zwei belegt.

Kleiner Verein, großer Verein: Der nur 65 Mitglieder umfassende Verein Zanshin-Siegerland e.V. mit Sitz in Hilchenbach hat beim Finalwettbewerb um den "Großen Stern des Sports 2020" den hervorragenden zweiten Platz belegt.

Mit seinem Projekt "Prävention gegen Kindesmissbrauch" (ZKidz –

Zanshin Kidz sind clever und mutig) überzeugte der NRW-Landessieger Zanshin-Siegerland die elfköpfige Jury unter dem Vorsitz von Andreas Silbersack, Vizepräsident Breitensport und Sportentwicklung beim Deutschen Olympischen Sportbund und musste sich bei der Preisverleihung am Montagmittag in Berlin nur IcanDo e.V. aus Hannover geschlagen geben. Der Verein für Spiel, Sport, Bewegung und soziale Arbeit wurde für seine Initiative „IcanDo@School“ mit dem „Großen Stern des Sports“ in Gold 2020 ausgezeichnet.

Mut eines kleinen Vereins belohnt

Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Platzierung für Zanshin-Siegerland im Rahmen der von Katrin Müller-Hohenstein moderierten Zeremonie in der DZ Bank bekannt gab, brandete in der kleinen, corona-konformen Gruppe in der Hauptstelle der Volksbank in Südwestfalen in Siegen lauter Applaus aus. "Wir sind sehr glücklich", sagte Vereinsvorsitzender Oliver Lütz während des Livestreams aus Berlin. Auch Jens Brinkmann, Vorstand der Volksbank in Südwestfalen, war begeistert und sagte: "Der Mut dieses kleinen Vereins ist besonders hervorzuheben. Wichtig ist, dass dieses Projekt jetzt auch in andere Vereine, Schulen und Kitas hineingetragen wird."

7500 Euro für die Vereinskasse

Neben einer silberfarbenen Trophäe darf sich Zanshin-Siegerland auch über ein Preisgeld in Höhe von 7500 Euro freuen. "Damit wollen wir das Trainerteam aufstocken und weitere Projekte finanzieren", sagte Oliver Lütz, der bei Zanshin-Siegerland als Präventionstrainer auch maßgeblich am jetzt ausgezeichneten Projekt beteiligt ist. Seit acht Jahren bietet der Verein in Kindergärten und Schulen Selbstbehauptungskurse an mit dem Ziel an, den Kindern Selbstbewusstsein zu verleihen, damit sie in Alltagssituationen die richtigen Entscheidungen treffen und sich besser vor sexuellen Übergriffen schützen können.

Insgesamt 17 Vereine aus allen 16 Bundesländern hatten jeweils als Gewinner des

„Großen Stern des Sports“ in Silber auf Landesebene die Chance auf Gold.

Die Jury-Mitglieder „Sterne des Sports“ in Gold 2020

• Andreas Silbersack (DOSB-Vizepräsident Breitensport und Sportentwicklung)

• Marija Kolak (Präsidentin des BVR)

• Kirsten Bruhn (ehemalige Spitzensportlerin, persönliches Mitglied des DOSB)

• Dorothea Brandt (ehemalige Spitzensportlerin, persönliches Mitglied des DOSB)

• Axel Balkausky (ARD-Sportkoordinator)

• Anno Hecker (Ressortleiter Sport der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, F.A.Z.)

• Uwe Kirchner (Leiter der Sportredaktion im ARD-Morgenmagazin)

• Peter Leissl (Vertreter des Sports im ZDF)

• Christian Hollmann (Sportchef der Deutschen Presse-Agentur, dpa)

• Prof. Dr. Sebastian Braun (Professor für Sportsoziologie, Humboldt-Universität

zu Berlin)

• Jörg Zwirn (Vertreter Vorjahressieger Pfeffersport e.V., Geschäftsführer)