Zeichen setzen – aber doch bitte nur als DFB-Kampagne

Weston McKennies Haltung wird vom DFB geprüft. Warum das falsch ist und auch den kleinen Dorfverein betrifft, erläutert unser Kolumnist.

Weston McKennie, Jadon Sancho oder Marcus Thuram – sie alle setzten am vergangenen Spieltag ein Zeichen gegen Rassismus und für Gerechtigkeit im Fall George Floyd, der an den Folgen eines Polizeieinsatzes starb. Die Welle der Empörung und der Proteste ist groß, die Reaktionen Trumps so maulheldenhaft wie seine gesamte Amtszeit.

Der Schalker Weston McKennie ist US-amerikanischer Fußballer. Er drückte seine Haltung in Form eines Trauerflors aus, auf dem „Justice for George“ („Gerechtigkeit für George“) stand. Der DFB hat nun verkündet, sich „dieser Angelegenheit“ anzunehmen – die Regeln des Verbandes halten ein Verbot politischer Botschaften fest.

Populistische Heißmacher aus der AfD

Unabhängig von dem Irrsinn, inwiefern das Eintreten für Gerechtigkeit „politisch“ sein kann, prüft der DFB also das Verhalten von Spielern, denen er sonst gerne große Anti-Rassismus-Banner in eigener Sache in die Hand drückt. Wie hoch das Maß an Scheinheiligkeit in diesem „Sachverhalt“ ist, kann sich jeder selbst beantworten. Völlig daneben ist, dass populistische Heißmacher die Frage stellen, was denn wäre, sollte ein Spieler mit AfD-Logo auflaufen.

Der DFB ist nämlich immer noch ein Verein, hat eine Satzung und einen Ethik-Kodex. In beidem wird sich klar gegen Rassismus ausgesprochen. Dieses ist vorzuleben, Punkt. Und das zählt übrigens auch für kleine Dorfvereine. Sich in der Satzung politischer Neutralität zu verpflichten, heißt auch, Mitglieder und Spieler, die genau dafür eintreten, nicht zu hinterfragen, sondern zu unterstützen.

