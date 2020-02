Zwei völlig verschiedene Halbzeiten in der Wester

Noch eineinhalb Wochen trennen die heimischen Fußball-Kreisligisten vom Restrundenstart. Am Mittwoch fanden deshalb viele Testspiele statt.

Sportfreunde Edertal - FC Ebenau 2:1 (2:1). Edertal bekam gleich eine kalte Dusche: Daniel Spies traf nach sechs Minuten für C-Ligist Ebenau. Danach bekamen die Sportfreunde das Spiel in den Griff, der Ausgleich war die Konsequenz. Dorian Wick hatte sich auf dem Flügel durchgesetzt, seine scharfe Hereingabe konnte Dominik Schneider nur noch ins eigene Tor lenken (10.). Sinan Var besorgte in der 24. Minute mit einem satten Schuss das Siegtor und drängte sich mit seinem zweiten Tor binnen vier Tagen bei Trainer Sandro Trevisi auf.

„Wir haben den Beginn verschlafen, dann aber unseren Rhythmus gefunden. Danach hätten wir die Führung ausbauen müssen, im zweiten Durchgang waren wir dann nicht mehr zwingend genug“, erklärte Edertals Kapitän Marcel Bicher nach dem Spiel, das in der zweiten Halbzeit viel Leerlauf bot.

TSV Aue-Wingeshausen - SV Feudingen II 3:4 (3:1). Nachdem Feudingen II vor zwei Wochen bereits dem SV Oberes Banfetal ein Remis abgerungen hat, bestätigte die „zweite Welle“ vom Tannenwald nun ihre gute Form. Im ersten Durchgang jedoch sahen die Zuschauer einen dominanten TSV, der seine Klasse nach 13 Minuten das erste Mal zeigte. Eric Grebe traf zur 1:0-Führung. Der SV, immer wieder bemüht, Nadelstiche gegen den klassenhöheren Gegner zu setzte, stellte in der 25. Minute durch Altmeister Marian Stuchlik auf 1:1. Vor der Pause brachten Christian Weller (43.) und Lars Koch (45./Strafstoß) den Favoriten verdient zur Führung.

„In der zweiten Halbzeit hat Aue komplett getauscht und viele Jugendspieler auf das Feld geschickt. Dann haben wir das Spiel gemacht und mutig nach vorne gespielt. Ein super Testspiel von uns“, sagt Feudingens Kapitän Philipp Wagener, der von hinten sah, wie Marcel Dornhöfer (49.), Enver Güngör (55.) und Jens Mengel (63.) das Spiel auf den Kopf stellten.

SG Laasphe/Niederlaasphe – SG Hatzfeld/Eifer 4:2 (3:2). Wer am zu spät im Wabachstadion erschien, hatte das Beste schon fast verpasst. Gleich drei Treffer fielen in den ersten zehn Minuten. Die Wittgensteiner hatten dabei gegen den hessischen A-Ligisten keine Anlaufschwierigkeiten: Kapitän Johannes Damm besorgte mit einem Doppelschlag (2./4.) schnell eine 2:0-Führung. Die Gäste ließen sich in den munteren Anfangsminuten allerdings nicht lumpen und zogen in Person von Marvin Weber (9.) nach.

Vor der Pause war es wieder Damm, der auf 3:1 stellt, ehe der Feudinger Tobias Wickel für Hatzfeld/Eifer mit dem Pausenpfiff zum erneuten Anschluss traf. Danach wurde es ruhiger: Erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit machte Johannes Damm mit seinem vierten Treffer den Deckel auf die Partie. Nach dem 4:3 am Montag in Gosenbach war es der zweite Testspiel-Sieg der „Orangenen“.

SG Winterberg/Züschen - TuS Diedenshausen 3:4 (2:3). Die Fußballer des TuS Diedenshausen haben im Testspiel beim Tabellenführer der A-Kreisliga im Hochsauerland, der SG Winterberg/Züschen, nur knapp mit 3:4 (2:3) verloren. Nach Rückständen glichen Nils Homrighausen, Mac Gaß und Michael Bender zwischenzeitlich für Diedenshausen aus. Die vom Wittgensteiner Trainer Andreas Schneider trainierte SG Winterberg/Züschen siegte dank Stephan Jacob, Hannes Goldkuhle (2) und Ian Diemel.

TuS Volkholz – JSG Ebenau-Diedenshause 0:6 (0:2). Eine Klatsche kassierte der D-Ligist TuS Volkholz gegen die A-Jugend der Spielgemeinschaft Ebenau und Diedenshausen, für die Rouven Weber (22./33./60.), Lars Nölling (85.), Meik Gücker (87.) und Jan-Michel Beuter (90.) trafen.