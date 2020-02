1. TSZ Velbert: B-Formation gibt gelungenes Landesliga-Debüt

Borken. Das B-Latein-Team des 1. TSZ Velbert bringt es beim Saisonstart in Borken auf Platz vier

Zum ersten Mal in dieser Saison gingen die Landesliga-Formationen aufs Parkett. Die B-Mannschaft des 1. TSZ Velbert belegte bei ihrem Debüt einen ordentlichen vierten Platz – mit Tendenz nach oben. „Ich hatte wirklich alles erwartet bei diesem Turnier, aber selbst das wurde in meinen Augen noch übertroffen“, sagte Trainerin Sarah Dickel nach dem guten Abschneiden ihrer Schützlinge.

Immerhin war der Wettbewerb in der Borkener Mergelsberg-Sporthalle für die Hälfte der Velberter B-Team-Tänzer eine absolute Premiere. Nie zuvor hatten sie ein solches Turnier hinter sich bringen müssen. „Dementsprechend nervös waren meine Tänzer“, so Dickel.

Schwierige Choreographie „Lo Limit“

Allerdings hatten die sieben Paare schon in der Vorrunde ihre Nerven ganz gut unter Kontrolle, zogen sicher ins Finale ein. Schon das war durchaus als Erfolg zu werten. Denn mit dem Musikthema „No Limit“ vertanzen die Velberter eine schwierige Choreographie.

„Wir haben der Mannschaft gesagt, sie soll in der Endrunde noch mal versuchen, eins draufzusetzen“, so Sarah Dickel, die das B-Team gemeinsam mit Michael Wegmann trainiert. Und tatsächlich gelang eine Steigerung in der entscheidenden Runde.

Die Wertung (2-2-3-4-4) reichte zwar letztlich „nur“ zu Rang vier, „aber wir haben noch reichlich Luft nach oben und wollen auch versuchen, einen der vorderen Plätze belegen“, betonte Dickel. Dafür hat ihr Team noch vier Turniere lang Zeit – schon am kommenden Samstag gibt’s die nächste Gelegenheit, den Top-Teams aus Köln (1.) und Bodelschwingh/Witten (2.) näher auf die Pelle zu rücken.