Anil Celik steigt wieder bei SSVg Heiligenhaus ein

Der Neue ist ein alter Bekannter. Anil Celik wird ab sofort seine Arbeit als sportlicher Leiter der SSVg 09/12 Heiligenhaus aufnehmen und damit an eine alte Wirkungsstätte zurück kehren. An der Talburgstraße war er einst bis zum Jahr 2013 für die U19 verantwortlich.

Mit seiner Mannschaft feierte er unter anderem den Gewinn des Kreispokals, die Teilnahme am Niederrheinpokal und die Vizemeisterschaft. Danach folgten Trainerstationen bei Türkgücü Velbert (zweimal), bei der SSVg 02 Velbert (U16) und ein Aufenthalt in der niederländischen Eredivisie als Hospitant bei Fortuna Sittard.

Zuletzt als Trainer bei Türkgücü Velbert

Zuletzt war Celik für den ambitionierten A-Ligisten Türkgücü Velbert verantwortlich. Nun übernimmt der 33jährige die anspruchsvolle Aufgabe bei den Heiligenhausern, die sich im Sommer völlig neu aufstellen mussten, nachdem die komplette erste Mannschaft den Verein zum Ende der Saison 2018/19 verlassen hatte.

Die SSVg Heiligenhaus, hier mit Samed Bektas (rot) im Derby gegen Union Velbert, hatte sich mutig dem Abstiegskampf in der Bezirksliga gestellt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Als totaler Außenseiter startete das Team in der Bezirksliga, wo viele den zweiten Abstieg in Folge vorher sagten. Doch das junge Team, verstärkt mit ein paar alten Hasen, die zur „ihrer SSVg 09/12“ zurück kehrten, wehrte sich tapfer gegen den direkten Durchmarsch von der Landesliga in die Kreisliga.

Heiligenhauser planen die nächste Bezirksliga-Saison

Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs bestanden berechtigte Chancen, den Klassenerhalt sportlich zu schaffen. Nun ist dieses Thema eh durch, da der Verband entschieden hat, dass es keine Absteiger geben wird. Die Heiligenhauser können für ihr zweites Bezirksligajahr planen und bekommen dazu die Verstärkung eines sportlichen Leiters.

„Wir freuen uns, mit Anil Celik einen erfahrenen und kompetenten Fachmann für diese Position gefunden zu haben. Anil wird zuständig sein für den Senioren-Bereich und in Abstimmung mit Jugendleiter Werner Wenzler für unsere A-Jugend. Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit an mit dem Ziel, unsere Jugendspieler im Seniorenbereich zu integrieren“ so Wolfgang Müller, der erste Vorsitzende der SSVg 09/12.