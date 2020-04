Bier statt Fußball: Wie der SC Velbert III Instagram erobert

Die Fußball-Kreisliga C steht nicht gerade für Fußball-Feinkost. Hier ist der Sport um das runde Leder kein Hochglanz-Produkt, es entspricht eher der Kategorie des ehrlichen Pöhlens.

Der SC Velbert III will aufsteigen

Das ist auch beim SC Velbert 3 nicht anders, obwohl die Mannschaft der drei Trainer Sascha Mühlhause, Gregor Zima und Dustin Knoll ihre Spielklasse anführen. 45 Zähler hat der SCV bisher gesammelt und hat somit knapp die Nase vor dem TVD Velbert III (44 Punkte), dem Langenberger SV II (43), TuS Grün-Weiß Wuppertal IV (42) und dem TSV Neviges (42).

sc velbert hat schon die neue saison im blick98 geschossene Tore sprechen eine deutliche Sprache. „Als wir die Mannschaft gegründet haben, war der Aufstieg auch unser Ziel. Viele Jungs haben schon höher gespielt“, verrät Coach Dustin Knoll, der darauf hofft, dass die Spielzeit nicht abgebrochen sondern zu Ende gespielt wird.

Teilweise haben die Spieler schon bei den Bambinis zusammen gekickt

Doch es ist nicht die starke Saison, durch die der SC Velbert III auf sich aufmerksam macht, es ist ihr Auftritt auf Instagram. Denn der trieft nur so vor Selbstironie. Es ist gleich erkennbar – beim SC Velbert III spielen keine Mannschaftskollegen, es spielen Freunde.

„Es ist wirklich so, dass wir teilweise schon bei den Bambinis zusammengespielt haben. Jedes Spiel ist nicht wie bei einem normalen, anderen Verein. Es ist ein bisschen mehr. Manchmal sitzen wir bis 24 Uhr in der Kabine, obwohl das Training um 21 Uhr vorbei war“, beschreibt Knoll den Zusammenhalt in der Mannschaft, der zugleich auch das Erfolgsgeheimnis ist.

Videos auf Instagram erheitern die Leute

Einer dieser lustigen Beiträge auf dem Instagramkanal der Mannschaft ist ein Video, in dem die Kicker den Ball hin und her köpfen, um ihn am Ende in einen Mülleimer zu bugsieren. Dass dies nicht immer so gut funktioniert hat, wie geplant, verraten die deutlichen Schnitte im Clip. Der Kommentar der Mannschaft: „Erster Versuch! Wir schwören“ zeigt hingegen die ironische Fußballader der Spieler.

Nicht das einzige humorvolle Video des Teams: Auch die Aufnahme, bei denen sich zwei Spieler gegenseitig über den Haufen laufen, sorgte für Lacher - der ganz normale C-Liga-Wahnsinn eben. Nun aber hat sich das Team etwas Besonderes ausgedacht.

„...da bin ich leider schnell beim Bier hängen geblieben“

Während zahlreiche Mannschaften aktuell Klopapierrollen hochhalten und sich im Video gegenseitig zuschießen, geht der SC Velbert III einen anderen Weg. Das neue, viereinhalb Minuten lange Video beginnt dramatisch.

„Der SC Velbert 3 war eine normale Fußballmannschaft“ ist zu lesen, begleitet von trauriger Musik. Weiter geht es mit: „Bis sie nicht mehr zusammen spielen und trinken durften. Sie vermissten dieses besondere Gefühl. Doch es gab eine Lösung.“ – Schnitt –

In der nächsten Szene liegt einer der Spieler auf einer Liege im Garten. In der Hand ein Ball – es scheint, als käme das nächste Jongliervideo. Stattdessen ertönt aber das Lied „Bierkapitän“. Der Amateurkicker wirft die Kugel weg, öffnet sich ein kühles Blondes, genießt ein zwei Schlücke und prostet dann einem Kollegen zu. Dieser nimmt es auf und genehmigt sich selbst wiederum ein Hopfengetränk und sendet den Gruß an den nächsten, der wiederum direkt aus dem Fässchen trinkt.

„Es ist schon lustig, so ein Haufen wie wir sind“, sagt Knoll, dem die Idee zum Video kam. „Es war völlig spontan. Eine Jugendmannschaft von unserem Verein hat ein Video mit Klopapierrollen gemacht. Da habe ich mich gefragt, was neben dem Fußball die größte Stärke von unserem Team ist. Und leider bin ich schnell beim Bier hängen geblieben“, so Knoll.

Virtuelles Jonglieren also, statt mit dem Ball aber diesmal mit Bölkstoff – und jeder Menge Humor, die in der aktuell ernsten Phase so wichtig ist.