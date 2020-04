Bundesliga-Abbruch und K.o. für die U 19 DM in Velbert

In etlichen Sportarten wird noch gerätselt und gerungen, ob und wie es weiter geht, sollte sich die Corona-Situation entspannen. Bei den Deutschen Amateurboxern herrscht derweil in entscheidenden Punkten Klarheit: Bis zum 29. Juni sind alle Faustkampf-Veranstaltungen abgesagt, das bedeutet auch den K.-o für die Bundesliga-Saison – die dennoch einen Meister bekommt – und die Absage der Deutschen U 19-Meisterschaft, die regelmäßig vom Velberter BC ausgerichtet wird.

Den VBC hat derweil der Abbruch der Bundesliga-Saison kurz vor der Play-Off-Runde nicht gestört. Denn die Velberter hätten die Runde der letzten Vier, sprich ein Halbfinale und das Finale um die Deutsche Mannschafts-Meisterschaft, eh nicht erreicht. Dazu hätten sie ihren letzten Kampf gewinnen müssen, dann wäre ein Halbfinale – voraussichtlich gegen den Top-Favoriten Traktor Schwerin – möglich gewesen.

Velberter BC verpasst das Halbfinale deutlich

Doch der VBC verlor klar beim MBR Hamm und hatte keine Chance mehr, unter die besten Vier der Bundesliga zu kommen. Dieses Spitzen-Quartett wurde nun durch Corona um das DM-Finale gebracht. Die Play-Off-Runde ist abgeblasen und wird auch nicht nachgeholt. Eine Entscheidung über den Titel hat der Deutsche Boxverband allerdings dennoch gefällt. Er zog dazu den Tabellenstand vor dem Abbruch heran: Dadurch wurde Spitzenreiter Traktor Schwerin Deutscher Meister und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr, Vizemeister wird der MBR Hamm.

Die Deutschen Meisterschaften im Boxen der Jugend U19 in Velbert fallen diesmal aus, hier eine Szene vom Vorjahr, im Mai kämpften Cathy Sartorius aus Essen (rot) und Ana Budimir-Bekan aus Bayern um den Bantam-Titel. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Mit Schwerin wird sicher eine würdige Mannschaft Champion, die Traktor-Boxer hatten von ihren sechs Bundesliga-Kämpfen vier gewonnen und nur einen einzigen verloren.

Dass die Velberter am anderen am Ende der Tabelle landeten lag vor allem daran, dass sie neben dem Kampf in Hamm auch ihre anderen Auswärtskämpfe klar verloren hatten. Da der VBC allerdings im heimischen Birth ungeschlagen blieb, war die Saison jedoch keineswegs völlig missglückt. Das eigene Publikum nahm die VBC-Staffel und die Veranstaltungen in Birth gut an.

Die Verantwortlichen hätten sich allerdings sicherlich eine sportlich erfolgreichere Saison gewünscht. Doch in der Rückschau war das kaum möglich, wie der Vorsitzende Michael Balka betont. Dazu hätte der recht kleine Kader in Bestbesetzung in den Ring gemusst, das hat aber praktisch in der gesamten Saison nicht geklappt. „Gerade einige unserer besten Leute sind häufig wegen Erkrankung oder Verletzung ausgefallen. Das war nicht zu kompensieren“, sagt Balka.

Planungen für die nächste Saison laufen schon an

Daraus werde der Verein seine Schlüsse ziehen. „Sicher, wir sind mit großem Ehrgeiz gestartet, letztlich war es aber auch eine Lehrsaison für uns“, sagt Balka. Schließlich hatten die Velberter ihr Bundesliga-Comeback nach einem halben Jahrzehnt Pause gefeiert und dazu einen Kader mit vielen jungen Kämpfern aufgeboten. Etlichen war dann mitunter doch die fehlende Erfahrung anzumerken.

Das alles werden die Velberter nun für die neue Saison berücksichtigen. „Wir wollen einen schlagkräftigeren Kader zusammen stellen“, sagt der VBC-Vorsitzende Balka. „Wichtig ist dabei, dass diesmal jede Gewichtsklasse doppelt besetzt ist, so dass uns kurzfristige Ausfälle nicht mehr so schmerzlich treffen wie in der abgelaufenen Saison.