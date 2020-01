Carlotta Ganssen feiert Schützenfest für Hockey Club Velbert

Nach der Niederlage in der Vorwoche waren die Hockey-Spielerinnen des Hockey Clubs Velbert hochmotiviert, die Pleite in der Oberliga gegen die Reserve von Blau-Weiß Köln vergessen zu machen. „Wir hatten uns vorgenommen, ein mindesten gleichgutes, gegentorloses Spiel wie in der Hinrunde abzuliefern“, so Joana Röhricht vom HCV. Und das sollte dem Team um Trainer Maurice Krampe gelingen. Mit 9:0 (5:0) fertigten die Velbertinnen die Gäste aus Köln ab.

„Wir fanden mit dem Anpfiff sofort ins Spiel“, berichtet Joana Röhricht, die schon in der vierten Minute nach einer kurze Ecke zur Velberter Führung traf. Nur drei Minuten später erhöhte Carlotta Ganssen, die zum 2:0 nach schönem Passspiel einschoss. Das sollte in dieser Partie nur der Auftakt eines starken Auftritts von Ganssen sein. Denn sie war es, die in der 13. Minute den Ball erneut durch eine kurze Ecke im Netz zappeln ließ (3:0).

Die Gäste aus Köln fanden ihrerseits kein probates Mittel, weder in der Offensive noch in der Defensive.

5:0 zur Pause

„Sie haben uns viele Lücken gelassen, die wir dankend angenommen haben“, so Röhricht. Eine Unaufmerksamkeit der gegnerischen Defensive nutzte Jule Hänel gekonnt, um auf 4:0 zu erhöhen (26.), indem sie bei einem Querpass vor dem Tor geschickt den Schläger rein hielt. Erneut Carlotta Ganssen erzielte das 5:0 (29.) nach einem schönen Solo, bevor es in die Halbzeitpause ging.

Im zweiten Durchgang bereiteten sich die Velbertinnern darauf vor, dass die Kölnerinnen nun mehr Druck machen würden. „Mit einem schnellen Treffer wollten wir das aber gleich unterbinden“, so Joana Röhricht. Gesagt, getan: Maren Jülicher, die einen Fehlpass aus der Verteidigung abfing, belohnte sich und machte mit einem platzierten Schuss ins Eck das halbe Dutzend voll (6:0, 32.). Die Gegenwehr der Kölnerinnen blieb schwach, erspielten sich jedoch eine Ecke. Keeperin Aylin Söylemez, trotz wenig Spielanteil immer hellwach, hielt den Ball aber problemlos.

Doppelpack für Ganssen

„Während die Kölnerinnen langsam abschalteten waren unsere Stürmerpärchen immer noch fit“, sagte Röhricht. Ganssen legte gleich ein Doppelpack hin und erhöhte innerhalb einer Minute auf 8:0. Den Schlusspunkt des einseitigen Spiels setzte Joana Röhricht, die erneut nach einer Strafecke zum 9:0-Endstand traf.

„Eine tolle Reaktion meiner Mannschaft auf die Niederlage in Bergisch Gladbach. Heute hat alles gepasst. Das war ein großer Schritt in unserer Entwicklung! Jetzt fahren wir mit breiter Brust zur Zweitvertretung von Rot-Weiß Köln“, freut sich Trainer Maurice Krampe.

Hockey Club Velbert – BW Köln II 9:0 (5:0)

HCV: Becker, Ganssen (5), Greve, Hänel (1), Jülicher (1), Krampe, Ludwig, Röhricht (2), Schmahl, Schulte, Söylemez