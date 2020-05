Das sanfte Erwachen des Velberter Vereinssports

Niederberg. Trainingsbetrieb und Kurse laufen auch in den Hallen wieder an. Allerdings gibt es noch viele Einschränkungen

Sicher, einige fremdeln noch ein wenig, denn sie gehen ihrer vertrauten Tätigkeit unter ungewohnten Umständen an. Doch allmählich erwacht der Vereinssport wieder. Wettbewerbe gibt es noch nicht, aber Training und Kurse laufen an, seit Anfang der Woche auch vermehrt wieder in Turn- und Gymnastik-Hallen.

Allerdings gelten weiterhin strenge Sicherheits-Auflagen, zumal ja noch die allgemeine Kontaktsperre in Kraft ist.

Abstand statt Körperkontakt

Sportarten mit Körperkontakt, vor allem in der Halle, können bestenfalls simuliert werden und verlangen pfiffige Konzepte – oder auch Geduld: Beim Nevigeser TV zum Beispiel haben sich die Handballer entschieden, den 30. Mai abzuwarten und sich bis dahin mit individuellen Trainingsplänen und Fitnessübungen außerhalb geschlossener Hallen auf die kommende Handballsaison vorzubereiten. Die Taekwondo-Aktiven hingen wollen in der Halle trainieren – kontaktfrei.

Mit Maske und Desinfektionsmittel – der Vorstand des Nevigeser TV mit Geschäftsführerin Claudia Freund, dem stellv. Vorsitzenden Martin Felchner und dem Vorsitzendern Thomas Stockter (v.li.) Foto: Ulrich Löhe/NTV

Der Hallensport unterliegt zunächst noch strengen Hygiene-Regeln, so sind Duschen und Umkleide-Kabinen gesperrt, Abstandsgebote und Maskenpflichten (vor und nach dem Training) sind unbedingt einzuhalten.

Sicherheits- und Hygiene-Regeln

„Diese Auflagen werden von uns nicht nur akzeptiert, sondern als absolut sachgerecht erachtet. Wir wollen und werden die städtischen Vorgaben umfassend beachten. Dafür nehmen wir natürlich alle Gruppenverantwortlichen des NTV besonders in die Pflicht, bauen aber auch auf die Mitwirkung und Eigenverantwortung aller unserer Mitglieder“, betont der NTV-Vereinsvorsitzende Thomas Stockter.

Auch an der frischen Luft geht es wieder zur Sache, so beim Fußball – einer Sparte mit reichlich Körper-Kontakt. Daher erfordert das Training in Corona-Zeiten viel Disziplin.

Beim Großverein SC Velbert rollt bereits wieder der Ball am Böttinger, die Clubberer zeigen sich mit den ersten Einheiten zufrieden. „Bisher wurden die auferlegten strengen Regeln strikt eingehalten“, lobt der SC-Vorstand.

Zugleich gibt er eine Warnung an seine Mitglieder aus, die praktisch für alle gilt, die nun wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen: „Wenn wir weiter so diszipliniert bleiben, können wir weiter trainieren. Also bitte im eigenen Interesse nicht schleifen lassen.“