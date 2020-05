Drei Verlängerungen und ein Rückkehrer beim SC Velbert

Noch immer ist nicht zu einhundert Prozent sicher, dass der SC Velbert auch in der kommenden Saison in der Fußball-Oberliga spielt. Doch aktuell deutet vieles darauf hin, dass es keine Absteiger geben wird. Die etwas unsichere Lage hindert die Verantwortlichen des SC nicht daran, den Kader für die Spielzeit 2020/2021 zu formen. Drei Akteure haben nun ihren Vertrag verlängert, ein alter Bekannter kommt wieder.

Daniel Schäfer geht bereits in sein siebtes Senioren-Jahr beim SC. Der Torhüter ist in der eigenen Jugend groß geworden und stand in dieser Spielzeit neun Mal im Kasten des Oberligisten. Sechs Mal spielte er auch für die zweite Mannschaft. Er ist trotz seiner erst 23 Jahre schon ein echtes Urgestein, auch wenn es 2016/17 und 2018/19 ein kurzes Intermezzo beim Cronenberger SC gab.

Einer seiner Konkurrenten im Tor ist Richard Garweg. Auch er bleibt ein weiteres Jahr beim SC. Der 31-Jährige geht bereits in sein zehntes Seniorenjahr. In der aktuell unterbrochenen Saison stand er neun Mal im Tor der Velberter. „Hinzu kommt noch Fabian Hemsing aus der A-Jugend“, sagt Jörg Scarlett, der Sportliche Leiter des SC. Verlassen mus den Klub Maurice Horn, der vor der Spielzeit vom SC Obersprockhövel nach Velbert gekommen war. „Er hat sich gut eingebracht und auch gut gehalten. Aber es ergibt keinen Sinn, auch in die nächste Spielzeit mit drei gleichwertigen Torhütern zu gehen“, so Scarlett.

Rückkehrer aus Kroatien und der Topstürmer

Ibrahim Bayraktar geht auch in der nächsten Saison für den SC Velbert auf Torejagd. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Deutlich weiter vorne aktiv ist Ibrahim Bayraktar, mit sechs Treffern der gefährlichste Akteur des SC in der aktuellen Saison. Der 30-Jährige kickte auch schon für den 1. FC Wülfrath, den SV Union Velbert, den VfB Speldorf und den FSV Duisburg, bevor er zur Saison 2018/2019 zum SC kam. Aus der eigenen A-Jugend hochgezogen wird Gian-Luca Bühring, der in der Niederrheinliga in zwölf Partien fünf Mal trag.

Weitere Verstärkungen sind in der Offensive geplant, sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Auch mit verdienten Spielern aus dem aktuellen Kader, wie zum Beispiel Sebastian Altenkamp und Simon Spazier soll bald gesprochen werden.

Ein Rückkehrer im Kader ist Max Varivoda. Der 19-jährige Mittelfeldspieler spielte in der Jugend beim Wuppertaler SV, dem ETB Schwarz-Weiß Essen und der SSVg Velbert, ehe er erst zum SC ging, es dann bei Dinamo Zagreb und später bei NK Hrvatski Dragovoljac in der zweiten kroatischen Liga probierte und nun zum SC zurückkehrt. „Er hat eine gute Ausbildung in der Jugend genossen und bringt sicherlich auch ein Stück weit Lebenserfahrung mit, die man in seinem Alter sonst nicht unbedingt hat“, so Scarlett.