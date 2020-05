Ex-Bundesligaspieler übernimmt die A-Jugend der SSVg Velbert

Die SSVg Velbert ist eifrig dabei, die nächste Saison zu planen. Für die erste Mannschaft hat der Klub schon einige Veränderungen bekanntgegeben und auch bei der Zweitvertretung und in der Jugendabteilung tut sich etwas.

Oberliga-Spieler für die zweite Mannschaft

Philipp Schmidt kommt als neuer Top-Stürmer zur zweiten Mannschaft der SSVg. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Philipp Schmidt verstärkt in der neuen Spielzeit die zweite Mannschaft der SSVg. Er soll das Team in der kommenden Saison Spieler unterstützen. Zuletzt lief der 31-Jährige Stürmer beim FC Kray in der Oberliga auf, erzielte in 18 Partien acht Treffer und bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit, spielte er doch auch schon für Rot-Weiß Oberhausen, den ESC Rellinghausen, den SC Velbert und auch für die SSVg in der Ober- und der Regionalliga. Sollte er nur ansatzweise sein Niveau halten können, dürfte er in der Bezirksliga sofort zu den stärksten Stürmern gehören.

„Schmidt wird dazu auch seine Trainerausbildung forcieren und nach seiner aktiven Laufbahn eine Mannschaft im Jugendbereich der SSVg übernehmen“, heißt es von der SSVg.

Ex-Bundesligaspieler für die U19

Indes wird die U19 in der neuen Saison einen neuen Cheftrainer bekommen. Das Team, dass vor der Ligaunterbrechung auf Rang eins der Leistungsklasse lag, wird künftig von Niklas Andersen trainiert werden. Der 31-Jährige Andersen spielte zuletzt für die zweite Mannschaft der SSVg, war früher Kapitän der Erstvertretung und lief auch schon für die SG Wattenscheid in der Regional- und Oberliga, für Rot-Weiß Essen in der Regionalliga und für den Chemnitzer FC und Werder Bremen II in der dritten Liga auf. Sein Karrierehöhepunkt war ein 15-minütiger Bundesligaeinsatz für Weder Bremen gegen Eintracht Frankfurt in der Saison 2008/2009.

Der bisherige Trainer Said Essahel El Alaoui wird sich zukünftig auf seine Aufgabe als Co-Trainer der Oberligamannschaft konzentrieren. „Auch mit diesen Änderungen bleiben wir unserer Ausrichtung treu, ehemalige und verdiente Spieler in unserem Verein einzubinden und zeitgleich auch die Fachkenntnisse in der Jugendabteilung zu erhöhen“, so Oliver Kuhn, der erste Vorsitzende der SSVg.