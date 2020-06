Ex-Coach des SC Velbert: ETB baut auf Ralf vom Dorp

Ralf vom Dorp steht für Kontinuität. Das wissen sie beim SC Velbert, bei dem er fast zwölf Jahre ununterbrochen als Cheftrainer gearbeitet hat. Das schätzen sie auch in der Nachbarstadt Essen, wohin vom Dorp im vergangenen Sommer gewechselt ist, um den Traditionsverein ETB Schwarz-Weiß zu übernehmen. Hier hat vom Dorp seinen Vertrag nun um eine weitere Saison verlängert.

„Am Uhlenkrug ist man sehr froh, dass er mit seiner Erfahrung das junge ETB-Team auch in der nächsten Saison führen wird“, sagt Schwarz-Weiß-Pressesprecher Axel Schulten. Somit wird es auch in der kommenden Saison das Duell zwischen den Schwarz-Weißen und vom Dorps langjährigem Verein SC Velbert geben.

Viele eigene Talente integriert

Mit den Clubberern hatte Ralf vom Dorp schon gezeigt, dass er junge Spieler fördern und formen kann. Vor allem gelang es ihm dabei, etliche Talente aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft zu integrieren und damit Großes zu schaffen. Er stieg mit dem SC aus der Bezirks- in die Landesliga auf, wo die Clubberer viele Jahre in der Spitze mitmischten, um vor knapp zwei Jahren sogar in die Oberliga aufzusteigen.

Hier schaffte der SC unter vom Dorp Regie als krasser Außenseiter den Klassenerhalt – mit diesem tollen Erfolg konnte er sozusagen „aufhören, wenn’s am schönsten ist“ und zum Ligarivalen und Nachbarn ETB Schwarz-Weiß wechseln.

Am Uhlenkrug hatte er einen starken Einstand, mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen stürmten die Essener sogar an die Tabellenspitze. Hier hielten sie sich zwar nicht, das war aber auch nicht unbedingt der Plan. Die Schwarz-Weißen spielten eine solide Saison, zum Zeitpunkt des Abbruchs nehmen sie den neunten Platz ein. In der Hinrunde hatten sie auch alle drei Teams aus vom Dorps alter sportlicher Heimat geschlagen: Den TVD Velbert mit 1:0, den SC mit 2:0 sowie in einem Aufsehen erregenden Spiel die SSVg Velbert mit 3:1 in der Christopeit Sport-Arena.

Karsten Neitzel, hier noch als Cheftrainer von Rot-Weiss Essen in Aktion, unterstützt künftig Ralf vom Dorp beim ETB. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Allerdings wird die ETB-Mannschaft in der neuen Saison ein anderes Gesicht bekommen, der Verjüngungs-Prozess wird fortgesetzt. Mehrere, zum Teil altgediente Leistungsträger, gehen. So auch Torjäger Marvin Ellmann (zum SV Hönnepel) oder Defensiv-Stratege Robin Fechner, der zum TVD Velbert wechselt. Eine willige, hungrige Mannschaft, gestützt auf ein paar Routiniers, soll es nun richten.

Vom Dorp soll den Umbruch verwirklichen

„Es waren sehr gute Gespräche mit der sportlichen Führung, die mich überzeugt haben, ein Teil des neuen sportlichen Konzepts zu sein“, erklärt ETB-Coach Ralf vom Dorp.

Dabei bekommt er prominente Unterstützung: Karsten Neitzel, vor nicht allzu lange Zeit Trainer von Rot-Weiss Essen in der Regionalliga, steigt beim ETB ein, nach Sportdirektor Jürgen Lucas der zweite Zugang vom Stadtrivalen. Neitzel wird Cheftrainer Ralf vom Dorp im Trainingsbetrieb und in der Vor- und Nachbereitung der Spiele unterstützen. Darüber hinaus wird er die Talente der U17, der U19 und der ersten Mannschaft in wöchentlichen Fördereinheiten betreuen und die Jugendtrainer unterstützen.

Karl Weiß, der Vorsitzende der ETB-Fußball-Abteilung, zeigt sich zufrieden: „Mit Ralf vom Dorp haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und mit Karsten Neitzel haben wir einen sehr erfahrenen Mann für uns gewinnen können. Ich freue mich über die neue sportliche Ausrichtung beim ETB.“