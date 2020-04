Geisterspiele in der Bundesliga, aber Velberter sind vor Ort

Velbert. Robin Hilger und Nico Rymarczyk sind Gladbach-Fans durch und durch. Sie unterstützen ihren Klub in der Coronakrise - mit einer lustigen Aktion.

Die Fußball-Bundesliga pausiert noch bis mindestens Anfang Mai. Dann könnte es mit Geisterspielen weitergehen, die Fans bleiben aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen. Ein Velberter und sein Kumpel, der in der Stadt ebenfalls sehr bekannt sind, haben es aber trotzdem ins Stadion, genauer gesagt in den Borussia-Park in Mönchengladbach, geschafft.

„Mönchengladbach hatte das Geisterspiel gegen Köln. Das war für die Zuschauer und auch für die Spieler bescheiden, ohne die Fans“, sagt Robin Hilger von der SSVg Velbert.

Sind als Pappaufsteller im Stadion: Robin Hilger und Nico Rymarczyk. Foto: Robin Hilger

Deshalb hat sich das Fanprojekt „FPMHG Supporters Club“ die Idee ausgedacht, Pappfiguren aufzustellen - damit die Fans wenigstens ein wenig Unterstützung leisten können. „Für 1900 Cent kann man ein Bild von sich machen und es hinschicken. Dauerkartenbesitzer können sich auf ihren eigenen Platz setzen, andere suchen sich einen Block aus“, erklärt Hilger.

Schon mehrfach auf die Pappfigur angesprochen worden

Er sei von der Idee direkt überzeugt gewesen, nachdem sein guter Freund Nico Rymarczyk, der mit Hilger zusammen beim SC Velbert kickte, ihn auf die Aktion aufmerksam gemacht habe. Kurze Zeit später war es dann so weit, im Internet tauchten die ersten Bilder auf, auf denen sowohl Rymarczyk als auch Hilger zu sehen sind, zwar nicht nebeneinander, aber doch nicht weit entfernt. „Ich kann ihm auf den Kopf gucken“, sagt Hilger, der seitdem schon mehrmals auf die Pappfiguren angesprochen wurde, lachend.

Geplant ist, dass die Figuren während der Geisterspiele stehen bleiben. Mit etwas Glück können Hilger und Rymarczyk also bei den nächsten Borussen-Spielen ihren eigenen Aufstellern zuprosten. „Das wäre natürlich Weltklasse, wenn man sich selbst sieht“, findet Hilger. Und wenn wieder Fans im Stadion zugelassen sind? „Dann bekommt man wohl seine Figur nach Hause.“ Einen Haken gibt es da für Hilger aber noch: „Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selbst im Zimmer stehen haben will.“