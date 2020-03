Heiligenhaus mit Fehlstart: „Aufgeben kommt nie in Frage“

Der 22. Spieltag in der Bezirksliga brachte für die SSVg Heiligenhaus nicht die erhoffte Trendwende - stattdessen machte das Team von Trainerduo Mehmet Ali Aydemir und Monrem Orahhou mit einer 0:3-Niederlage gegen den SSV Germania Wuppertal den Fehlstart komplett und bleibt auf dem ersten Abstiegsplatz kleben. Dabei lief das Spiel wie so oft in dieser Spielzeit.

Die Heiligenhauser machten das Spiel gegen auf Sicherheit bedachte Gäste, verpassten trotz einiger Chancen aber die Führung.

Orahhou: „Wir hatten alles im Griff und haben in der Halbzeit zu Geduld aufgerufen. Dennoch laufen wir in einen Konter und lassen Unruhe entstehen.“

Nach einer guten Stunde schlugen die Wuppertaler erstmals zu und nutzten die entstandene Konfusion der Gastgeber kurze Zeit später erneut aus (65., 69.). Mit zwei Toren im Hintertreffen musste Heiligenhaus alles nach vorn werfen und fing sich mit dem 0:3 den Treffer zur Entscheidung (83.).

Heiligenhauser konnten ihren Vorsatz nicht einlösen

„Wir wollten besser starten als am Anfang der Saison, das ist nicht gelungen. Das spielfreie Wochenende kommt uns also gelegen, um an gewissen Stellen zu drehen. Aufgeben kommt aber niemals in Frage, wir richten die Köpfe auf und arbeiten weiter. So wie wir es immer tun“, gab Orahhou zu Protokoll.

In zwei Wochen kommt es dann zum wichtigen Duell mit dem Tabellensiebzehnten SC Radevormwald.

>> SO HABEN SIE GESPIELT

SSVg 09/12: Kazkurt – Gündüz, Aktas, Klein, Top, S. Bektas, Bülbül, Asrihi, Kilic, Ter Haar, van Schwamen.

Tore: 0:1 (65.), 0:2 (69.), 0:3 (83.).