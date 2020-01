Velbert. Die SSVg wird ihrer Favoritenrolle in diesem Duell mit Stella Azzurra Velbert gerecht. Coach Monrem Orahhou gab dabei vielen Spielern Einsatzzeit

Heiligenhaus überzeugt mit 5:0 im Testspiel gegen Azzurra

Eine klare Angelegenheit wurde das Fußball-Testduell zwischen der SSVg Heiligenhaus und Stella Azzurra Velbert. Die Favoriten setzten sich souverän mit 5:0 (3:0) durch.

Die Heiligenhauser, die in der Bezirksliga spielen, gingen schon früh in Führung durch ein sehenswertes Tor von Thilo van Schwamen. Der Rückkehrer zur SSVg setzte sich gleich gegen zwei Gegner durch, zog aus gut 20 Metern ab und traf zum 1:0 (10. Minute.). Nur acht Minuten später erhöhte Abdül Kilic zum 2:0 und traf in der 33. Minute zur 3:0 Pausenführung.

Acht neue Spieler nach der Pause

Die Kontrahenten aus der Kreisliga B konnten nur bedingt mithalten. „Aber sie haben es gut gemacht“, fand SSVg-Coach Monrem Orahhou, der zur Pause acht Spieler wechselte. „Für uns lag der Fokus darauf, allen Spielzeit zu geben, einige Dinge auszuprobieren und schöne Tore herauszuspielen. Das ist uns auch gelungen“, resümierte Monrem Orahhou.

Seine Mannschaft legte im zweiten Durchgang noch mal nach. Kilic machte in der 62. Minute seinen Dreierpack voll. Den Schlusspunkt setzte Ömer Bülbül mit dem 5:0 (80.) „Die Generalprobe vor dem Rückrundenstart steht für uns nächste Woche gegen Ratingen 04/19 II an. Dann gilt es“, so Orahhou.