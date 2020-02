Harte Prüfung für die Adler: In der Landesliga erwarten die HSG den Tabellenzweiten. Derby in der Bezirksliga: Der TVD erwartet dien NHC.

HSG Velbert/Heiligenhaus fordert Favorit Herbeck heraus

Niederberg. Ein weiterer Handball-Spieltag steht vor der Tür und hält für Freunde des schnellen Ballsports ligaübergreifend einige Leckerbissen bereit. Für die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC steht ein Duell beim Tabellennachbarn auf dem Programm. Die abstiegsbedrohten Landesliga-Herren der HSG Velbert/Heiligenhaus empfangen indes mit dem Tabellen-Zweiten ein echtes Schwergewicht.

Für die ersten Herren der HSG wird die Luft in der Landesliga immer dünner. Am vergangenen Spieltag verlor die Mannschaft von Trainer Elmar Müller bei Schlusslicht HC Wermelskirchen und ist mittlerweile nur noch drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Die Aufgaben Elite werden in dieser schwierigen Phase nicht leichter. Am Sonntag empfängt die Adler-Elite den Tabellenzweiten, die HSG Rade/Herbeck. Im Hinspiel setzte es eine deutliche 18:31-Niederlage. Die Partie beginnt um 16 Uhr im Birther Sportpalast.

Gute Leistung der NHC-Damen im Pokal

Die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC hatten in dieser Spielzeit immer wieder mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. So auch zuletzt bei der deutlichen Niederlage gegen die HSG Rade/Herbeck. Unter der Woche folgte aber noch ein richtiges Highlight. Im Halbfinale des HVN Pokals forderten die Verbandsligisten den Drittligisten Fortuna Düsseldorf.

Zwar unterlag der NHC mit 24:34, dürfte aus der Begegnung mit einem hochklassigen Gegner aber einiges für den Ligaalltag mitgenommen haben. Am Samstag (17.30 Uhr) gastieren die Niederbergerinnen bei Treudeutsch Lank II, einem direkten Tabellennachbarn. Im Hinspiel unterlag der NHC knapp.

Der TVD Velbert Grün) nimmt sich im Bezirksliga-Spitzenspiel den Niederbergischen HC (gelb) vor. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

In der Bezirks- und Kreisliga der Herren steht gleich zweimal der Vereinsvergleich zwischen dem Niederbergischen HC und dem TVD Velbert auf dem Programm. Beide Derbys werden bei den Bäumern im Birther Sportpalast ausgetragen. Am Samstag beginnen die Kreisliga-Teams. Ab 17:30 Uhr empfängt der elftplatzierte TVD II den Tabellenführer aus Niederberg.

Zweimal messen sich TVD und NHC

Im Anschluss (19.15 Uhr) kommt es dann zum Bezirksliga-Spitzenspiel. Das Duell der viertplatzierten Bäumer und der drittplatzierten NHC-Amateure stellt ein weiteres Wiedersehen mehrerer alter Bekannter dar. Es dürfen also zwei sehenswerte Derbys erwartet werden.

Die dritte Herrenmannschaft des Niederbergischen HC empfängt am Samstag ab 17:30 Uhr den ASV Wuppertal im Nevigeser Waldschlösschen.

Auch die Bezirks- und Kreisligateams der HSG Velbert/Heiligenhaus spielen an diesem Wochenende in heimischer Halle. Die zweite Garde bestreitet ihre Partie gegen die Cronenberger TG III am Sonntag 1(4:15 Uhr) im Vorfeld des Landesligaspiels. Es ist das Duell zwischen dem Vierten und Fünften der Bezirksliga-Tabelle. Bereits am Samstag (18.15 Uhr) empfängt Kreisligist HSG III die SSG/ HSV Wuppertal.