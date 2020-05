Ionas Frantzozas wechselt von der SSVg in die Landesliga

Velbert. Dem jungen Offensivspieler gelang der Durchbruch nicht. In der nächsten Saison versucht er es eine Liga tiefer und wechselt in die Landesliga.

Dass Ionas Frantzozas die SSVg Velbert verlässt und sein sportliches Glück woanders sucht, hat der Verein schon verkündet. Nun ist auch der neue Klub des 19-Jährigen Griechen klar: Der offensive zentrale Mittelfeldspieler wechselt zum Duisburger SV 1900 und versucht es somit in der Landesliga.

Vor seiner Zeit bei der SSVg spielte Frantzozas bei Germania Ratingen. In seiner letzten A-Jugend-Saison 2018/2019 erzielte er in der Niederrheinliga noch zwölf Tore in 24 Partien für die SSVg und kam auch schon auf fünf Kurzeinsätze für die erste Mannschaft.

Nur Kurzeinsätze bei der SSVg

Der Durchbruch bei den Senioren blieb ihm danach aber verwehrt. In der aktuell noch unterbrochenen und bald wohl abgebrochenen Spielzeit sammelte Frantzozas bei vier Kurzeinsätzen für die Oberliga-Mannschaft der SSVg gerade einmal 16 Einsatzminuten.

Zudem kam er für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga fünf Mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.