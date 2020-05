Langenberger SV verstärkt sich und rechnet mit dem Aufstieg

Velbert. Der LSV holt gleich sechs Neue Drei davon kommen aus der Bezirksliga, einer ist für den Sportlichen Leiter einer der besten Keeper in der A-Liga.

In der aktuellen Tabelle liegt der Langenberger SV in der Kreisliga B vorne, punktgleich mit dem SV Union Velbert III - mit einem Spiel weniger auf dem Konto und den schwächeren Torverhältnis, dafür aber mit dem gewonnenen direkten

Deswegen gehen die Grün-Weißen auch ganz klar davon aus, in der nächsten Spielzeit wieder in der Kreisliga A gegen den Ball treten zu dürfen, sich im knappen Aufstiegsrennen mit Union und dem FC Langenberg - der zwei Punkte hinter dem LSV steht - durchgesetzt zu haben.

„Wir sind eigentlich erster“, sagt Markus Adolphs, der Sportliche Leiter der Langenberger. „Wir haben ein Spiel weniger und wären daher in der Quotientenregelung vorne. Vor der Saison war eigentlich klar, dass aus der Kreisliga B drei Mannschaften in die Kreisliga A aufsteigen. Da es aber wohl kein Relegationsspiel geben wird, gehen wir auch davon aus, dass mindestens die ersten zwei hochgehen. Und da wären wir nach allen Regeln dabei, egal ob die aktuelle Tabelle oder die nach der Hinrunde gewertet wird“, so Adolphs. Nach der Hinserie lag der Langenberger SV ebenfalls auf dem zweiten Rang, zwei Punkte hinter Union.

Zwei neue Spieler kommen von der SSVg Velbert II

„Unser Ziel war von Anfang an der Aufstieg. Wir hatten vor der Saison einen großen Aderlass, konnten aber auch viele halten. Und auch in der nächsten Saison bleibt der Kern der Mannschaft erhalten und wird durch Neuzugänge verstärkt“, sagt Adolphs und verkündet direkt die Namen.

Von der zweiten Mannschaft der SSVg Velbert und somit aus der Bezirksliga kommen Yassin El Ghanou und Omar Essahel El Alaoui. „Yassin hat schon zwei Jahre bei uns in der Kreisliga A gespielt und kommt nun zurück. Er hat in der Bezirksliga nur vier Spiele gemacht, war aber auch verletzt. Er möchte mehr Spielpraxis haben. Das ist ein guter Transfer für uns. Um Omar hatten wir uns schon im vergangenen Jahr bemüht aber da wollte er es in der Bezirksliga probieren. Er ist ein Langenberger Junge, zentraler Mittelfeldspieler. Wir hoffen, dass er uns weiterbringt“, freut sich Adolphs über die beiden Neuen.

Hinzu kommen Abwehrmann Mustafa Mujkanovic vom TSV Union Wuppertal aus der Kreisliga A, sein Bruder Mirza Mujkanovic vom ASV Mettmann aus der Bezirksliga, der bei Türkgücü Velbert zuvor in 17 Spielen 13 Tore erzielte, und Ismail Ibrahimi aus der U19 des TVD Velbert.

Ahmad Yassin kommt von Türkgücü Velbert

Der sechste im Bunde ist Torhüter Ahmad Yassin. Der 27-Jährige spielte zuletzt vier Spielzeiten für Türkgücü Velbert in der Kreisliga A und wird Langenbergs bisherigen Stammtorhüter Sebastian Küper ersetzen, der laut Adolphs innerhalb Velberts wechseln wird. Für den Sportlichen Leiter kein Grund zur Sorge: „Ich halte Ahmad für einen der besten Torhüter der Kreisliga A.“