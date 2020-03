Niederbergischer HC: Die Achterbahn fährt wieder runter

Der Verlauf der aktuellen Verbandsliga-Saison gleicht für die Handballerinnen des Niederbergischen HC einer Achterbahnfahrt – am 18. Spieltag gab es die neunte Niederlage. Mit dem Wald-Merscheider TV hatten die Verbandsliga-Handballerinnen des Niederbergischen HC einen direkten Tabellennachbarn zu Besuch im Waldschlösschen. Erneut sollte die angespannte Personalsituation bei den Niederbergerinnen eine entscheidende Rolle spielen.

Die Ergebnisse der Niederbergerinnen sind kaum vorherzusehen: Auf hervorragende Spiele gegen favorisierte Gegner folgten Partien gegen scheinbar schlagbare Gegner, in denen die Niederbergerinnen einfach kein Bein auf den Boden bekommen. Ein Grund für diese, teils erheblichen Schwankungen war immer wieder die angespannte Personalsituation. Ein Training in voller Besetzung konnte nur selten stattfinden, Erkrankungen und Verletzungen setzten dem Kader zu.

NHC findet nicht in die Spur

Auch im Vorfeld der Partie gegen Wald-Merscheid stellte sich die Situation der NHC-Damen ähnlich dar, was auf dem Parkett schnell deutlich wurde. Häufig fehlte es den Niederbergerinnen am richtigen Timing, was zahlreiche unnötige Ballverluste zur Folge hatte. Nach etwas mehr als fünf gespielten Minuten lagen die Gastgeberinnen mit 0:4 zurück und mussten auch in der Folge stets einem Rückstand hinterherlaufen. Zur Halbzeitpause stand es schließlich 9:13.

Jacquline Klem war mit fünf Treffern beste Werferin des NHC gegen den Wald-Merscheider TV. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch im zweiten Durchgang gelang es den NHC-Damen nicht, den Rückstand aufzuholen – im Gegenteil. Die bereits genannten Ballverluste, gepaart mit Abstimmungsproblemen in der Defensive sorgten sogar stellenweise für einen Sieben-Tore-Rückstand.

In der Schlussphase konnten die Niederbergerinnen mit vier Treffern in Folge zwar wieder auf drei Tore an den Wald-Merscheider TV herankommen, mehr als Ergebniskosmetik stellte dieser kurze Lauf aber nicht mehr dar. Der NHC unterlag letztendlich mit 21:24.

Ein großer Vorteil an der Achterbahn-Saison des NHC ist die Tatsache, dass diese Situation für die Niederbergerinnen keine neue ist.

Häufig folgte auf ernüchternde Leistungen eine erhebliche Steigerung gegen favorisierte Teams. Dies könnte den NHC-Damen nun auch wieder zu Gute kommen – am kommenden Spieltag wartet mit dem TV Ratingen nämlich der aktuelle Tabellendritte.

Niederbergischer HC –

Wald-Merscheider TV 21:24 (10:13)

NHC: Hasenkamp, Lider – Spitzer (1), Felchner, Strunk (3), Kupplich (3), Stürmer, Jo. Küppers (4), Klem (5), Ackermann (3), Krug (2).