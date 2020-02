Niederbergischer HC macht das Dutzend voll

Das Dutzend ist voll: Am 14. Bezirksliga-Spieltag holte die erste Herrenmannschaft des Niederbergischen HC im Heimspiel gegen den TV Beyeröhde den zwölften Saisonsieg.

Im Nevigeser Waldschlösschen führten die Niederberger stellenweise souverän, zahlreiche ungenutzte Chancen ließen den TVB jedoch Schritt halten. Letztendlich konnte sich das Team von Trainer Thomas Schöne aber den knappen 26:24-Erfolg sichern.

Das Schöne-Team startet stark

Mit dem TV Beyeröhde gastierte er Tabellen-Achte in Neviges. Die favorisierten NHC-Amateure erwischten einen guten Start in die Begegnung und markierten nach 17 Minuten eine 8:3-Führung. Auch in der Folge hatte die recht souveräne Führung der Niederberger bestand, allerdings ließ die Mannschaft von Coach Thomas Schöne einige aussichtsreiche Torchancen liegen. Zudem wurde der Abschluss immer wieder zu früh und unvorbereitet gesucht.

In der Abwehr agierte der NHC indes solide, wodurch die Gäste aus Wuppertal nur unwesentlich näher an die Niederberger herankamen. Beim Spielstand von 14:10 ging es in die Halbzeitpause.

In den zweiten Spielabschnitt startete der Niederbergische HC erneut gut und konnte die Führung auf 17:11 ausbauen. Im Anschluss agierte der NHC aber nervös, verlor zahlreiche Ballbesitze leichtfertig an den Gegner und suchte weiterhin zu überhastet den Abschluss.

Dies hatte zur Folge, dass die Beyeröhder aufkamen und in der 54. Spielminute sogar auf 22:22 ausgleichen konnten. Die Hausherren hatten es dann einem gut aufgelegten Tim Schlobach im Tor zu verdanken, dass beim Schlusspfiff eine 26:24-Führung für den gastgebenden NHC zu Buche stand.

Lokalduell im Birther Sportpalast

Die NHC-Herren halten damit weiterhin den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga und scheinen damit gerüstet für das reizvolle Lokalderby: Am kommenden Samstag (19.15 Uhr) steht im Birther Sportpalast das Duell beim TVD Velbert, aktueller Tabellenvierter, auf dem Programm.