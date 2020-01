Niederbergischer HC meldet sich im Aufstiegskampf zurück

Der Niederbergische HC konnte sich in der Handball-Bezirksliga der Herren den elften Sieg im 13. Saisonspiel sichern. Zum Rückrundenauftakt wurden die NHC-Amateure mit dem 40:28-Erfolg bei Mettmann-Sport III ihrer Favoritenrolle gerecht.

Der Tabellendritte aus Niederberg fand gut in die Partie und erzielte die ersten fünf Tore des Duells. Auch in der Folge kontrollierten die Gäste die Begegnung. Den Grundstein dafür legte eine agile 5:1-Defensive des NHC sowie ein blendend aufgelegter Lars Teubner. Der schnelle NHC-Spieler erzielte insgesamt elf Treffer.

Klare Sache bei Mettmann-Sport III

Die Mannschaft von Trainer Thomas Schöne kam immer wieder zu leichten Treffern – häufig reichte ein gezieltes Anstoßen auf die Schnittstellen der Mettmanner Defensive. Beim Spielstand von 13:21 wechselten die beiden Teams die Seiten.

Im zweiten Spielabschnitt ließen die Niederberger etwas nach. In der Defensive packten die Amateure nicht mehr so beherzt zu wie im ersten Durchgang, was die Kreisstädter immer wieder auszunutzen wussten. Die Hausherren kamen stellenweise auf vier Treffer heran, mussten im Verlauf der zweiten Hälfte jedoch auch wieder abreißen lassen.

Die erste Herrenmannschaft des Niederbergischen HC gewann letztendlich ungefährdet mit 40:28. Nach diesem Sieg befindet sich das Schöne-Team endgültig wieder mitten im Aufstiegsrennen.

Ein Grund dafür ist die erste Saisonniederlage des bislang sehr souveränen Tabellenführers aus Cronenberg. Überraschend verlor die zweite Mannschaft der Wuppertaler gegen die eigene Drittvertretung. Somit beträgt der Abstand der Niederberger auf die Tabellenspitze nur noch zwei Punkte. Am kommenden Spieltag soll gegen den TV Beyeröhde der sechste Sieg in Folge eingefahren werden.