Red Lions gewinnen 3:0 im Spitzenspiel gegen Odenthal

Im Spitzenspiel der 1. Kegel-Bundesliga bekamen es die Heiligenhauser mit dem Tabellenführer aus Oberthal zu tun. Die Red Lions wollten unbedingt drei Punkte in Heiligenhaus behalten. Dementsprechend motiviert gingen André Laukmann und Marcel Grote gegen den deutschen Rekordmeister, vertreten durch Holger Mayer und Markus Gebauer, an den Start. Dieses Mal verlor der amtierende vierfache Weltmeister Laukmann (909 Holz) das teaminterne Duell, weil Grote an diesem 15. Spieltag hervorragend aufgelegt war (929 Holz).

Viel wichtiger war für Heiligenhaus jedoch, dass das Oberthaler Duo (Mayer 875, Gebauer 853) auf Distanz gebracht wurde. Der Mittelblock des Tabellenzweiten war ebenfalls hochkonzentriert. Robin Holler verlor seinen guten Rhythmus nach der ersten Halbzeit ein wenig und musste sich mit 866 Holz begnügen. Kerim Demirbag wählte den anderen Weg: Nach einer überschaubaren ersten Hälfte seines Durchgangs erkämpfte er sich 876 Holz und konnte mit einer Neun im letzten Wurf Holger Mayer überspielen.

Mittelblock kann keine Druck ausüben

Der Mittelblock der Oberthaler konnte keinen Druck ausüben (Mores 858, Wagner 813). Als Schlussspieler war es an Holger Parassini und Marcel Schneimann, nicht nur die deutliche Führung ins Ziel zu bringen, sondern mit hohen Zahlen dafür sorgen, dass Oberthal nicht doch noch einen Punkt gewinnt. Marcel Schneimann zeigte mit 872 eine ordentliche Leistung, blieb allerdings wie Parassini (859 Holz) unter der Zahl von Holger Mayer aus Block 1. Das Oberthaler Urgestein Daniel Schöneberger überspielte mit seinen 882 Holz vier Heiligenhauser. Am Ende hieß es: 5307:5111, 50:28 Einzelwertungspunkte und ein Endstand von 3:0.

Kapitän Grote: „Ich freue mich, dass wir in diesem Spitzenspiel gegen das Beste, was Kegeldeutschland zu bieten hat, eine sehr stabile Leistung gebracht haben. Wenn ein Gegner einen Holzzahl-Schnitt von 852 Holz bei uns abliefert, gibt es für uns keinen Raum für Fehler.“ Das nächste Spiel findet am Samstag, 13.30 Uhr, in Müstermaifeld statt.