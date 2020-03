SC Velbert holt Torjäger Hashim Mohammed

Fußball-Oberligist SC Velbert verstärkt sich für die neue Saison mit Torjäger Kabiru Hashim Mohammed vom Ligakonkurrenten Cronenberger SC. „Das ist ein absoluter Transfercoup“, sagt der SC-Vorsitzende Dirk Graedtke.

Mohammed hatte mit 25 Saisontreffern maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Cronenberger in die Oberliga, wo er weiter seine Klasse als Torschütze und Vorbereiter unter Beweis gestellt hat. „Dies durften wir im letzten Spiel am Sonntag selbst leidvoll erfahren“, so der Club-Vorsitzende. Beim 1:1 hatte „Mo“ gegen seinen künftigen Verein getroffen.

Clubberer verpflichten einen Wunschspieler

„Wir sind uns sicher, mit ihm den Stürmer gefunden zu haben, der uns sofort weiterhilft und uns im Spiel eine deutliche Variabilität für unsere Offensive verschaffen wird. Auch charakterlich passt er prima in unser Team“, bekräftigt Dirk Graedtke.

„Zudem hat auch schon eine Vielzahl des aktuellen Kaders die Zusage für die neue Saison gegeben, dazu kommen traditionell unsere Talente aus der U19, die sich in der derzeit klassenhöchsten Velberter Jugendmannschaft für die 1. Mannschaft beweisen können“, sagt der sportliche Leiter Jörg Scalet.

Er betont: „Ungeachtet dessen gilt die Konzentration der laufenden Saison. Das gilt sowohl für alle Seniorenteams als insbesondere auch für die U19, sie soll die Saison mit dem direkten Klassenerhalt, zumindest aber mit dem Erreichen der Qualifikationsrunde für ein weiteres Niederrheinliga-Jahr krönen.“