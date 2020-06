SC Velbert ist bereit für aufgeblasene Qualifikation

Seitdem der Fußballverband Niederrhein (FVN) das Ergebnis seiner Umfrage über die aktuelle Fußball-Saison verkündet hat ist klar, dass die Spielzeit wohl abgebrochen wird, bei den Senioren, wie auch bei den Junioren. Die konkreten Aufstiegsregelungen fehlen allerdings weiterhin.

Bei der Jugend ist klar, dass die Tabellenführer der Niederrheinligen aufsteigen und dass die Abstiegs-Relegation, die erst vor der nächsten Spielzeit stattfindet, deutlich aufgestockt werden wird. So dürfen neben den Meistern aus den Kreisleistungsklassen und den Mannschaften aus den Niederrheinligen, die auf einem Relegationsplatz stehen, auch die Teams aus den Niederrheinligen teilnehmen, die aktuell einen direkten Abstiegsplatz innehaben. Es kommt zu einer deutlich größeren Qualifikationsrunde.

Alternativloser Weg für den FVN

Für Michael Kurtz, Vorsitzender des Verbandsjugendausschuss im Fußballverband Niederrhein ist dies alternativlos. „Dass es Aufsteiger, aber keine Absteiger geben soll, ist in den Spielklassen mit Qualifikationsspielen so nicht ohne weiteres umsetzbar. (...) Wir wollen und können nicht auf die Qualifikation verzichten, weil bei der Lösung mit nur Aufsteigern die Gefahr besteht, dass zum Beispiel die Niederrheinliga zu sehr aufgebläht wird und an Qualität verliert, weil das Leistungsniveau zu weit auseinanderläuft“, so Kurtz in einem Interview auf der Homepage des FVN.

SC Velbert rechnet mit vielen kleinen Gruppen

Für die A-Junioren bedeutet das, dass der SC Velbert in der Abstiegsrunde neben den potenziellen Aufsteigern aus den zwölf Leistungsklassen auch noch auf die Teams des FSV Duisburg, den VfB Homberg, den VfB Hilden und den ASV Einigkeit Süchteln treffen kann, die aktuell auf einem direkten Abstiegsrang stehen.

SSVg-Jugendleiterin Mareike Bolz, hier mit Radio-Legende Manni Breuckmann, erwartet konkrete Entscheidungen des Verbandes. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Für André Adomat, Sportlicher Leiter der D- bis zur A-Jugend beim SC, kein allzu großes Problem. „Wir sehen uns gut gerüstet, weil wir in der abgelaufenen Saison schon neun Jungjahrgänge drin hatten. Wir hätten uns gewünscht, auch so in der A-Junioren-Niederrheinliga zu bleiben aber wir sind da keinem böse“, so Adomat, der sich vorstellen kann, dass es viele kleine Dreiergruppen geben wird, von denen die ersten Mannschaften alle aufsteigen.

SSVg Velbert ist ebenfalls dabei

Ebenfalls mit in der Verlosung ist die A-Jugend des SSVg Velbert, die die Leistungsklasse klar für sich entschieden hat und nun in die Qualifikation geht. Jugendleiterin Mareike Bolz wird im Klub immer wieder gefragt, welche Szenarien realistisch sind. „Aber solange der FVN sich nicht konkret äußert, ist es ein Hin- und Hergeschiebe. Jeder hat Szenarien im Kopf aber es bringt ja gerade nichts. Eine Frage ist auch, was mit neuen Spielern ist. Wenn sich nun welche anmelden, dürfen sie dann mitspielen oder nicht?“, fragt sich Bolz.

In der B-Jugend hat der SC Velbert als Vierter der Leistungsklasse den knapp Aufstieg verpasst. Bei der C-Jugend spielt die SSVg Velbert die aufgeblasene Abstiegsrelegation. Mareike Bolz ist optimistisch: „Wir haben eine gute Truppe beisammen.“