Sein letztes Spiel vor der Corona-Pause bestritt der SC Velbert am 8. März, es war die Oberliga-Begegnung beim TSV Meerbusch. Damals siegten die Clubberer mit 1:0. Im Bild und am Ball: Siegtorschütze Ahmet Kizilisik. Ab heutigen Samstag rollt der Ball wieder am Böttinger-Platz