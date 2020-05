Schock für den Eisenbahner Sportverein: Brandstiftung

Der Anblick ist verheerend. Ruß überall, schwarze Wände, Zerstörung. Der Eisenbahner Sportverein steht vor einer Herkulesaufgabe, denn das Materiallager und die Werkstatt der Bogensportabteilung sind komplett abgebrannt - Brandstiftung!

Am Morgen des 10. Mai wurde der Vorstand des ESV alarmiert, zwei große Container standen in Flammen. Auch zwei Bauwagen, die als Winterlager für Tiere und Materialien bereitstanden, brannten. Die eintreffende Feuerwehr hatte viel Arbeit, löschte über mehrere Stunden, konnte aber nicht viel retten. „Am Ende blieb nichts mehr von der Bogensportabteilung übrig. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um Brandstiftung handelte“, so der Eisenbahner Sportverein. Der Schaden ist immens. Ende 2019 und zu Beginn des Jahres hatte die Bogensportabteilung investiert und neue 3D-Ziele für mehrere Tausend Euro eingekauft. Davon ist nichts mehr übrig.

Bitte um Spenden

Deswegen bittet die Bogensportabteilung des ESV um Hilfe und Unterstützung jeglicher Art, um mit dem Wiederaufbau und der Aufnahme des Sportbetriebs möglichst bald wieder beginnen zu können. Wer helfen möchte, kann an folgende Bankverbindung spenden:

Sparda Bank West eG

IBAN: DE23 3606 0591 0000 5040 68

Verwendungszweck: Brandschadenhilfe.

Für weitere Informationen ist der Kontakt über die E-Mail-Adresse esv_bogensport_vorstand@gmx.de möglich.