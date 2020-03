SK Heiligenhaus: Red Lions in der Meisterrunde in Zugzwang

Münstermaifeld/Heiligenhaus. Dämpfer für die Heiligenhauser zum Play-off-Start. Am Samstag in Düsseldorf und am Sonntag beim Heimspiel wollen sie den Rückstand aufholen

Die Titel-Hoffnungen der Heiligenhauser Sportkegler erlitten am ersten Spieltag der Meisterrunde einen Dämpfer, als die „Red Lions“ nicht nur gegen die Gastgeber, sondern auch gegen Titel-Anwärter Nummer Eins KF Oberthal das Nachsehen hatten. Während die Saarländer im Rennen um die Deutsche Meisterschaft mit sieben Punkten in der Gesamtwertung die Nase vorne haben, haben die Heiligenhauser mit fünf Punkten nunmehr zwei Punkte Rückstand auf den Rekordmeister.

Die Devise für den Doppelspieltag am Wochenende ist daher für Kapitän Marcel Grote klar: „Wir müssen in Düsseldorf alles auf eine Karte setzen und voll auf Sieg spielen.“ Nur so und mit einem erfolgreichen Heimspiel am Sonntag können die Red Lions die Meisterschaft noch offenhalten.

Den großartigen Start nicht genutzt

Nicht nur der dritte Platz am ersten Spieltag war ärgerlich – es war mehr drin. Senn Heiligenhaus erwischte einen Start nach Maß. Marcel Schneimann übernahm Verantwortung und erzielte mit enormen keglerischen Können traumhafte 919 Holz. Damit brachte er seine Farben in Front und distanzierte den Oberthaler Spitzenspieler Holger Mayer (855 Holz) gleich um 64 Holz.

Es dürfte einige Zeit her gewesen sein, dass die Saarländer in der Meisterrunde derart ins Hintertreffen gerieten. Doch dann passierte das, was man in vielen Jahren zuvor vom Rekordmeister kannte. In einer unnachahmlichen Art und Weise drehte der zweite Topspieler der Saarländer Markus Gebauer mit der Tagesbestleistung (927 Holz) das Spiel, obwohl Kerim Demirbag mit 859 Holz für die schwierigen Bahnverhältnisse eine ansprechende Leistung bot.

Für Weltmeister Andre Laukmann lief es diesmal nicht optimal. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Den „Knackpunkt“ des Spiels erfuhren die Heiligenhauser dann im dritten Block. André Laukmann fand an diesem Tag mit seinem druckvollen Wurf nach gutem Beginn keine Einstellung mehr zur Bahn und musste sich mit 819 Holz begnügen. Nicht nur, dass Oberthal in Person von Gilles Mores (881 Holz) die nächste Top-Zahl auf das Tableau brachte – auch die Gastgeber aus Münstermaifeld setzten sich immer weiter ab und übernahmen die Führung.

Zwar konnte Marcel Grote den Rückstand im vierten Block noch etwas verkürzen (852 Holz), doch es sollte nicht mehr reichen, um Münstermaifeld und Oberthal noch entscheidend unter Druck zu setzen. Der Gastgeber lieferte sich fortan ein Kopf an Kopf Rennen um den Tagessieg mit dem Rekordmeister. Knut Martini (839) und Holger Parassini (814) konnte keine Akzente mehr setzen und die Heiligenhauser mussten hoffen, dass Münstermaifeld den Tagessieg über die Ziellinie bringt – ansonsten wäre eine Entscheidung um die Meisterschaft gleich am ersten Tag gefallen.

Die Gastgeber gewannen hauchdünn mit 5230 Holz (4 Punkte) vor KF Oberthal mit 5220 Holz (3 Punkte). Es folgten der SK Heiligenhaus mit 5102 Holz (2 Punkte) – etwas abgeschlagen liefen die SG Düsseldorfer Kegler mit 4992 Holz (1 Punkt ein).

Tabellenstand nach dem ersten Spieltag:

1. KF Oberthal 7 Punkte

2. SK Heiligenhaus 5 Punkte

2. SK Münstermaifeld 5 Punkte

4 .SG Düsseldorfer Kegler 3 Punkte

Kapitän Grote beschwört den Liverpool-Geist

Die Heiligenhauser müssen sich nach dem verunglückten Start nun für das Doppelprogramm am Wochenende neu aufstellen. Teamkapitän Grote, zugleich auch Fußballer, bemüht eine Parallele zu einem denkwürdigen Spiel in 2019: „Der FC Liverpool war nach einem 0:3 in Barcelona auch praktisch geschlagen – was folgte war das wohl großartigste Spiel der letzten Jahre – die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann nach unfassbarer Aufholjagd mit 4:0 und holte danach sogar den Titel.“

Die richtige Einstellung und der absolute Wille, das Unmögliche möglich zu machen – das erhofft der Kapitän für die beiden Play-off-Spiele. „Wir werden alles für den maximalen Erfolg tun und sicher keine weiße Fahne mit nach Düsseldorf nehmen“, zeigt sich Grote kämpferisch – schließlich steht einen Tag später auch das Heimspiel auf dem Plan, welches im Idealfall sportlich spannend sein soll.

Los geht der Doppelspieltag am B am Samstag um 12 Uhr im Sportkegel Zentrum an der Graf-Recke-Straße in Düsseldorf. Keine 24 Stunden später folgt das Heimspiel. Bereits ab 10 Uhr rollen auf der (Sportkegelanlage „Am Heljens Bad“, an der Selbecker Straße die Kugeln. Der SK Heiligenhaus arbeitet hinter den Kulissen an einer reibungslosen Organisation und hofft auf einen spannenden Wettkampf und die berühmte „Volle Hütte“ mit zahlreichen Zuschauern