SSVg Velbert: Ex-Profi Wagener wechselt zu Ligarivale Hilden

Nicht unbedingt einen Umbruch, aber doch einen kräftigen Umbau hat sich Fußball-Oberligist SSVg Velbert für die kommenden Saison vorgenommen. Etliche Stammspieler bleiben Trainer Marcus John erhalten, ein halbes Dutzend gestandener Leute hat sich allerdings auch verabschiedet.

So werden Torwart Keiskue Ishibashi, die Stürmer Shunya Hashimoto und Ionas Apostolos Frantzozas, Mittelfeldspieler Samuel Atiye. Ex-Regionalligaspieler Sebastian Spinrath und Ex-Profi Maximilian Wagener die Velberter verlassen.

Hilden freut sich über den Wagener-Transfer

Einer aus diesem halben Dutzend wird künftig die Konkurrenz verstärken: Maximilian Wagener wechselt zum Ligarivalen VfB Hilden, der sich über diesen Transfercoup freut: „Max ist ein gestandener Oberligaspieler mit überdurchschnittlicher Qualität. Er soll unsere Zentrale weiter verstärken und als Führungsspieler vorangehen“, sagt der sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer.

Wagener, der einst zum Profikader von Bayer Leverkusen gehörte, zählte über mehr als drei Jahre zu den Leistungsträgern bei der SSVg Velbert, da er bereits in jungen Jahren mit erfahrener Spielweise überzeugte, zumeist auf dem Posten im defensiven Mittelfeld. Wenn Not am Mann war, sprang er aber auch auf anderen Positionen ein – in einem Pokalspiel gegen Hilden auch als Sturmspitze.

Maurice Horn (re.) wechselt vom SC Velbert zur SG Wattenscheid 09. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Trainer der Hildener in der Saison 2019/20 ist der früheren SSVg-Spieler Marc Bach, der in der kommenden Spielzeit beim Ligarivalen TVD Velbert auf der Bank sitzen wird. Einige gute VfB-Spieler werden ihm folgen, so müssen die Hildener die Abgänge von Torwart Marvin Oberhoff, Justin Härtel und Fabio Di Gaetano in Richtung Birth verkraften.

Clubberer Horn wechselt zum Ex-Bundesligisten Wattenscheid 09

Einen Spielerwechsel innerhalb der Oberliga gibt es auch beim dritten Velberter Verein in dieser Klasse, dem SC – hier allerdings zwischen den Oberligen Niederrhein und Westfalen. Torwart Maurice Horn verlässt die Clubberer in Richtung SG Wattenscheid 09.

Das ist sicher eine tolle Herausforderung für den jungen Keeper: Der 21-jährige hilft mit, dem von der Insolvenz geplagten Traditionsverein und Ex-Bundesligisten wieder auf die Beine zu bringen.

An der Lohrheide halten sie jedenfalls viel von Maurice Horn. Der neue 09-Trainer Christian Britscho lobt: „Er ist ein außergewöhnlicher Torhüter, der dahin geht, wo es weh tut. Seine Stärke ist das ein gegen eins.“