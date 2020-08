SSVg Velbert freut sich auf Härtetest gegen RW Oberhausen

Seitenwechsel: Hier ist Dimitrios Pappas (li.) als Spieler der SSVg Velbert in einer Regionalliga-Partie gegen RW Oberhausen in Aktion zu sehen. Am Samstag wird Pappas mit Oberhausen im Emka-Sportzentrum gegen die SSVg antreten, er ist der neue Trainer des Ex-Bundesligisten.