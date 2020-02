Velbert. Oberligist SSVg tritt am Sonntag beim Essener Traditionsverein an. Gegen die Schwarz-Weißen setzte es zuletzt empfindliche Niederlagen

SSVg Velbert hat mit dem ETB noch Rechnungen offen

Während die Konkurrenz in der Fußball-Oberliga am Wochenende ihre ersten Spiele des Jahres absolviert ist die SSVg Velbert bereits zum zweiten Mal im Einsatz. Nach dem Nachholspiel vor einer Woche bei den Sportfreunden Baumberg geht es nun zum ETB Schwarz-Weiß.

Am Sonntag um 15 Uhr treten die Velberter im altehrwürdigen Uhlenkrug-Stadion an – für Trainer Marcus John auch eine Erinnerung an seine sportliche Kindheit und Jugend: Denn die hat er hier am Rande des Essener Stadtwaldes verbracht: Er spielte für den ETB bei den D- bis zu den A-Junioren und auch für die erste Mannschaft in der damaligen dritten deutschen Liga.

Marcus John hat an den Uhlenkrug gute Erinnerungen

„Das war eine schöne Zeit, von daher kehre ich mit einem guten Gefühl zurück nach Essen“, sagt John. Nicht viel Gutes kann er hingegen aus dem ersten Spiel des Jahres mitnehmen. Mit 1:2 musste sich sein Team in Monheim bei den Baumberger Sportfreunden geschlagen geben. Dabei betont er: „Die Niederlage selbst nehme ich gar nicht so dramatisch. Die kann passieren, weil Baumberg eine gute Mannschaft hat. Nur hätten wir selbst eine bessere Leistung abliefern müssen.“

SSVg-Trainer Marcus John war einst auch Spieler beim ETB. Mit den Velberter kehrt er Sonntag nach Essen zurück. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Für das Spiel beim ETB erwartet er daher von seinem Team eine deutliche Steigerung, zumal er auch die Schwarz-Weißen stark einschätzt. „Sie haben einen guten Kader.“



Zudem haben sie einen erfahrenen Trainer, der sich gerade bei Velberter Teams bestens auskennt: Ralf vom Dorp, der länger als ein Jahrzehnt erfolgreich für den Nachbarn SC Velbert gearbeitet hat.

ETB-Trainer Ralf vom Dorp kann gegen die SSVg eine starke Serie aufzuweisen

In der voran gegangenen Saison hatte er die SSVg mit den Clubberern zweimal geschlagen, nun gewann er in der Hinrunde auch mit dem ETB. Beim 3:1 in Velbert hatten die Schwarz-Weißen verdient die Nase vorn.

Sie waren cleverer und kampfstärker. Aber auch am Uhlenkrug hat die SSVg mitunter nicht gut ausgesehen. Zuletzt gab es beim ETB eine ganz bittere Niederlage: Nach einer 2:0-Führung verloren die Velberter noch mit 2:3. „Wir wollen unsere Bilanz gegen den ETB aufpolieren“, sagt daher Marcus John.

Allerdings können dabei zwei wichtige Spieler nicht mithelfen: Verteidiger Peter Schmetz hat sich in Baumberg die Gelb-Rote Karte eingehandelt und ist gesperrt, Torjäger Robert Nnaji ist wegen eines Muskelfaserisses noch nicht einsatzfähig.

Immerhin hat John aber dank der Wintertransfers von Cellou Diallo und Yusa Alabas in der Offensive noch einige Möglichkeiten. Diallo hatte bei seinem Einstand gegen Baumberg gleich ein Tor erzielt.

„Er hat schon gezeigt, dass er eine Liga höher gespielt hat. Allerdings man muss ihm, aber auch der Mannschaft, noch etwas Zeit geben, bis er sich in die neue Umgebung eingefügt hat“, mahnt sein Trainer Marcus John.