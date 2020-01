Velbert. Oberligist SSVg startet mit dem Nachholspiel bei den Sportfreunden Baumberg ins Jahr und peilt in der Restrunde einen Spitzenplatz an

SSVg Velbert winkt der Sprung auf Platz drei

Mit einem Sieg gegen ein Team aus den Top drei der Tabelle hatte sich die SSVg Velbert in die Winterpause verabschiedet. Sollte der Fußball-Oberligist nun im ersten Spiel des neuen Jahres gleich den nächsten Sieg einfahren, dann würde er sich selbst in den Top drei wieder finden. Am Sonntag eröffnet die SSVg Velbert das Oberliga-Jahr 2020 mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Baumberg.

Mit einem Sieg um 15 Uhr im Mega-Stadion in Monheim würden die Velberter vom fünften auf den dritten Platz klettern.

Der reguläre Oberliga-Betrieb startet in einer Woche

Es ist die einzige Oberliga-Partie an diesem Wochenende, denn es handelt sich um eine Nachholpartie vom 14. Spieltag der Hinrunde. In einer Woche steigt wieder die komplette Liga ein, dann steht der zweite Spieltag der Rückrunde auf dem Plan – und da haben sich die Velberter einiges vorgenommen.

Tabellenführer SV Straelen werden sie zwar nicht mehr einholen, dahinter ist jedoch noch alles möglich. Eine Platzierung in der Spitzengruppe soll es schon sein. „Das ist auch unser Anspruch als Mannschaft“, bekräftigt Trainer SSVg Marcus John.

Dass sie die Klasse haben, sich gegen die Top-Teams zu behaupten, haben die Velberter zuletzt mehrfach bewiesen. Das letzte Spiel des Jahres gewannen sie gegen den Tabellendritten 1. FC Bocholt mit 2:1 und ein paar Wochen zuvor hatten sie beim Tabellenzweiten Spvg Schonnebeck mit 4:1 triumphiert.

In beiden Spielen jeweils nach 0:1-Rückstand. Auch das ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft sich unter Trainer Marcus John gefestigt hat, sie wirkt bissiger und zielstrebiger.

SSVg-Trainer Marcus John bescheinigt seinem Team eine gute winterliche Vorbereitung auf die Restrunde in der Oberliga. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Auch in der winterlichen Vorbereitung hinterließ die Mannschaft einen guten Eindruck, die letzten drei Testpartien brachten drei Auswärtssiege. Trainer Marcus John zeigte sich zufrieden: „Es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn die Mannschaft noch ein mal Gas gibt“, sagte John nach der gelungenen Generalprobe mit dem 5:1 beim der Spvg Frechen. „Dennoch hat das alles nichts zu besagen. Was zählt, ist die Partie in Baumberg.“

SSVg-Trainer Marcus John hat vor den Baumbergern Respekt

Derzeit rangieren derzeit auf Platz neun der Tabelle und konnten wie die SSVg mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Abgesehen von der Niederlage gegen Straelen blieben sie in den vergangenen sieben Spielen unbesiegt, die letzten beiden Partien im Dezember gewannen sie gegen Ratingen und den Cronenberger SC.

„Das überrascht mich auch nicht besonders. Baumberg hatte am Anfang etwas Probleme mit Verletzungen. In Bestbesetzung haben die Sportfreunde das Zeug dazu, unter die ersten fünf der Tabelle zu kommen“, sagt SSVg-Trainer Marcus John, der am Sonntag seinerseits nicht die Bestbesetzung aufbieten kann. Denn in der Offensive gibt es einen schmerzlichen Ausfall: Den beste Torschützen der SSVg, Robert Nnaji, setzt ein Muskelfaserriss außer Gefecht.

Von daher passt es gut, dass die Velberter in der Winterpause noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und die Offensiv-Kräfte Cellou Diallo (Wattenscheid 09) und Yusa Alabas Alabas (Wuppertaler SV) verpflichtet haben. Mit beiden plant John schon am Sonntag.