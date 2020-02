SSVg Velbert zwischen Oberliga-Topspiel und Pokalkracher

Velbert. Das Team von Trainer Marcus John fährt zum Topspiel nach Monheim, denkt aber auch schon weiter – es gibt noch wichtigeres als die Liga.

Es ist die Einerseits-Andererseits-Diskussion, die Marcus John gerade mit sich selbst führt. Wo andere Fußballtrainer auf die Frage nach der Priorität zwischen Pokal und Meisterschaft quasi immer sagen, dass die Liga Vorrang hat, ist das bei der SSVg Velbert aktuell nicht so klar.

Am Sonntag (15 Uhr) muss die SSVg in der Meisterschaft zum Tabellenzweiten 1. FC Monheim. Velbert ist Fünfter, rein tabellarisch eine reizvolle Partie. Und am Mittwoch kommt dann Nachbar TV Dalbecksbaum zum Niederrheinpokalspiel.

Es winkt ein Spiel gegen Rot-Weiss Essen und vielleicht der DFB-Pokal

Es geht um Prestige, den Einzug ins Halbfinale, ein Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen und die Chance, in den DFB-Pokal einzuziehen. Für Johns ist die Sache „ein schmaler Grat – einerseits haben wir Sonntag ein Topspiel, aber Mittwoch auch das Pokalspiel“.

„Die Meisterschaft betrachte ich als vergeben“, so der Trainer, der für seine Mannschaft einen Platz zwischen Rang zwei und fünf als Ziel ausgegeben hat. Straelen liegt 15 Punkte vor dem Zweiten Monheim, 23 vor der SSVg. „Der Pokal ist für uns und alle anderen Mannschaften, die noch im Wettbewerb sind, sehr wichtig.“

Marcus John achtet auf die „Belastungssteuerung“

Und deshalb ist es denkbar, dass John seine Aufstellung am Sonntag schon mit Blick auf Mittwoch wählt: „Wir müssen, wie es neudeutsch so schön heißt, auf die Belastungssteuerung achten“, sagt der Trainer mit einem leisen Lachen.

Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass Cellou Diallo, der bislang alle drei Pflichtspieltore der SSVg in diesem Jahr erzielt hat, Sonntag draußen bleibt – er fehlte im Training krank. Verpasst hat er nicht viel, „die Woche stand unter keinem guten Stern, was das Wetter angeht – wie es ja in Velbert öfter der Fall ist“, macht Marcus John die Erfahrung, die schon andere Trainer vor ihm gemacht haben: Dass in Velbert eben auch schon mal Schnee liegt, wenn es in Essen und Umgebung gerade einmal regnet.

Velberts Trainer hält Monheim für einen sehr starken Gegner

Das Oberligaspiel am Sonntag verspricht trotzdem ein gutes zu werden. „Monheim macht gerne etwas auf Understatement“, weiß John, der einige Spieler im aktuellen Kader des 1. FC selbst schon trainiert hat. „Die haben eine große Qualität, bestätigen ihre gute vergangene Saison – für mich ist das eine Spitzenmannschaft.“

Um dort zu bestehen, wäre für die SSVg vor allem eins wichtig: Nicht wieder in Rückstand geraten. In Kray punkteten die Blauen sogar noch nach 0:2, dabei liegt es der Mannschaft eigentlich gar nicht, hinterherzulaufen. John: „Vorne machen wir immer unser Tor – aber es wäre gut, wenn es dann 0:0 oder sogar 1:0 für uns steht.“