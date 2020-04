Stella Azzurra stellt sich neu auf und peilt den Aufstieg an

Das Jahr 2020, es ist ein besonders Jahr für den Velberter Fußball-Klub Stella Azzurra. Der Verein feiert sein 40-jähriges Bestehen, eigentlich war großes Fest geplant. „Das müssen wir aufgrund der derzeitigen Corona-Krise zunächst auf das nächste Jahr verschieben“, teilt Bastian Böhner, neuer Sportdirektor des Klubs, mit.

Der Verein hat sich auf auf Vorstandsebene neu aufgestellt. Pippo Ridente ist neuer 1. Vorsitzender, Nunzio Ferrugio 2. Vorsitzender und Giovanni Mauro 3. Vorsitzender. Geschäftsführer ist Nico Dellernia, den Posten des Kassenwarts hat Enzo Turturo inne. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Katharina Turturo, Bastian Böhner ist neben seiner Position als Sportdirektor auch Sprecher des Klubs und für Marketin verantwortlich. Toto Cardella ist Beisitzer.

Aufstieg in Kreisliga A soll in zwei Jahren gelingen

Sportlich hat der Verein viel vor, wenn es auf dem Platz wieder rund geht. Der neue Sportdirektor Böhner, der gleichzeitig seit dieser Saison auch Trainer der ersten Mannschaft ist, hat einige Ideen. „In den nächsten zwei Jahren soll der Aufstieg in die Kreisliga A gelingen. Dafür arbeiten wir aktuell viel im Hintergrund“, so Böhner, der sich auch um neue Sponsoren bemüht. „Auch wenn das in Zeiten von Corona nicht gerade die leichteste Aufgabe ist, haben wir den einen oder anderen großen Fisch an der Angel“, sagt er. „Gute Gespräche werden gerade geführt.“

Zur neuen Saison will Stella Azzurra außerdem eine zweite Mannschaft aufbauen. „Wir haben einen großen Zulauf an Spielern und es muss einen Unterbau für die erste Mannschaft geben“, betont der Sportdirektor. Das Trainer-Duo für die Reserve sei nahezu spruchreif.

„Neue Spieler ins Boot holen“

„Jetzt geht es darum, neue Spieler ins Boot zu holen“, so Böhner. Das Gesamtkonzept sehe vor, mit der ersten Mannschaft aufzusteigen, „junge hungrige Spieler zu gewinnen“, die sich mit guten Leistungen im zweiten Team für die erste Mannschaft empfehlen sollen. „Und ganz klar soll unsere zweite Mannschaft nach einer Findungsphase in die Kreisliga B aufsteigen“, so Böhner, der betont: „Wichtig hier ist es, dass die zweite Mannschaft kein Verein im Verein sein wird, sondern beide Mannschaften als großes Ganzes zu sehen sind.“

Bastian Böhner, ist außerdem stolz auf die Tatsache, dass „nach der Findungsphase unter neuer Führung in der ersten Mannschaft von den Spielern nur Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben wurden.“

Außerdem hätten sich bereits vier Spielern anderer Klubs für Stella Azzurra als neuen Verein entschieden. „Außerdem bin ich noch mit einen spielstarken Akteuren in guten Gesprächen, sodass ich, Stand jetzt, guter Dinge bin, einen Kader auf die Beine zu stellen“, meint Böhner, der glaubt, dass sein Team in dieser Besetzung „oben mitspielen muss“.

Über weitere Sportler im Team würde sich der Klub außerdem freuen. Interessierte Spieler können sich direkt beim Stella-Sportdirektor melden unter: Bastian.bhner@yahoo.de