Velbert. In der kommenden Saison will Stella Azzurra eine zweite Mannschaft melden. Die beiden Chefs wurden dafür schon gefunden. Spieler fehlen aber noch

Wie bereits verkündet, möchte Stella Azzurra ab der kommenden Saison eine 2. Fußball-Herrenmannschaft auf die Beine stellen und somit einen Unterbau für die in der Kreisliga B kickende Erstvertretung zu bilden.

„Um die weiteren Planungen voranzutreiben, war es uns sehr wichtig, dass das Trainergespann steht, was uns nun auch gelungen ist“, so Sportdirektor Bastian Böhner. Ursprünglich sollten Enzo Turturo (Cheftrainer) und Thomas Trepels (Co-Trainer) das Trainergespann der neuen 2. Mannschaft bilden.

Doch Turturo konnte dies im Nachgang durch eine berufliche Veränderung nicht mehr gewährleisten, sodass sich der Klub umorientieren musste. „Natürlich habe ich dann Kontakt zu Thomas Trepels aufgenommen und nachdem ich ihm mein Konzept dargelegt habe, hat Thomas ohne mit der Wimper zu zucken eingewilligt“, so Böhner über seinen nun neuen hauptverantwortlichen Trainer.

Stella Azzurra Velbert installiert ein Trainerduo

​Thomas Trepels (links) wird der neue Cheftrainer der zweiten Mannschaft von Stella Azzurra Velbert. Marcel Saurenhaus übernimmt den Posten als Co-Trainer Foto: Stella Azzurra Velbert

Trepels ist kein Unbekannter im Verein, hat jahrelang selbst bei Stella Azzurra gespielt und identifiziert sich mit dem Klub.

„Nachdem Bastian auf mich zukam und mir das Konzept präsentiert hat, war ich Feuer und Flamme und musste da ehrlich gesagt auch gar nicht drüber schlafen, ob ich diese Herausforderung annehme oder nicht. Das Konzept ist schlüssig und nachhaltig. Ich als ehemaliger Spieler finde toll, was sich hier gerade entwickelt und aufgebaut wird. Da freue ich mich umso mehr Teil davon zu sein“, so Trepels

Sein Co-Trainer ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht beim Verein. Marcel Saurenhaus unterstützt Trepels ab der neuen Saison auf und neben dem Platz.

„Mich freut es sehr ein Duo gewonnen zu haben, das den Verein kennt, sich mit ihm identifizieren kann, das Konzept Leben wird und sich selber aus alten gemeinsamen Fußballertagen noch kennt. Was will man da mehr?“, so Böhner.

Nun wird nach Spielern gesucht

Für den neuen Geschäftsführer Nico Dellernia und Trepels steht nun die Kaderplanung für die 2. Mannschaft an. Wer sich fußballerisch gerne verändern möchte oder mal einen Tapetenwechsel braucht, darf sich an folgende E-Mail Adresse wenden: stella_zwei@gmx.de.