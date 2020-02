Talente des Velberter BC trumpfen auf

Derzeit sorgen die Bundesliga-Boxer des Velberter BC für Furore. Am Wochenende kämpfen sie beim MBR Hamm um die Chance, die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen. Aber auch der Nachwuchs des Traditionsvereins schlägt sich erfolgreich.

Beim Finale der Niederrheinmeisterschaften in Düsseldorf brachten es die VBC-Talente auf zwei Meistertitel und auf zwei Vizemeisterschaften. Ein starke Ausbeute in der Landeshauptstadt.

Volle Hütte am alten Amtsgericht

Gleich zum Auftakt der Veranstaltung des TuS Gerresheim in der ausverkaufte Halle am alten Amtsgericht bekam es Taha Ünal mit einen wesentlich erfahreneren Boxer von Westende Hamborn zu tun. Er fand schnell in den Kampf und konnte auch klare Treffer landen, dennoch verlor er knapp nach Punkten.

Eine klare Sache war dann der zweite VBC-Auftritt: Cebrail Dagdelen dominierte seinen Kontrahenten über alle drei Runden und gewann damit völlig verdient die Niederrheinmeisterschaft.

Die zweite Silbermedaille für den VBC ging dann an Serhan Daskin. Im Finale der 54kg Klasse benötigte er allerdings etwas Zeit, um seine Nervosität zu überwinden. Ab der zweiten Runde war er allerdings gut in Fahr, in der Schlussrunde rettete wohl nur noch der Gong seinen Kontrahenten vor dem K.-O. Dennoch: Daskin hatte zu Beginn zu viel an Boden verloren, so dass er den Kampf unterm Strich nach Punkten verlor.

Cebrail Dagdelen und Sami Günaydin werden Niederrheinmeister

Für den zweiten Sieg und auch einen hauch von Bundesliga sorgte dann Sami Günaydin. Der quirlige Kämpfer ist den die Velberter Boxfans aus den Bundesligavorkämpfen bekannt. Nun bezwang er den Lokalmatador Saleh Solsaev vom Gastgeberverein TuS Gerresheim und wurde Niederrheinmeister.

Das Trainer Team mit Abdelilah Aklia, Adem Dagdelen und Tolga Alvadar war mit den Velberter Nachwuchsboxern sehr zufrieden, hat aber sogleich das nächste Ziel im Blick. Ab sofort läuft die Vorbereitung auf die NRW Meisterschaft vorzubereiten. Auch hier wollen die Velberter weit vorne landen, denn das klare Ziel des VBC ist es, seine Boxer auch im Nachwuchsbereich zur Deutschen Meisterschaft zu schicken – was sich schon deshalb hervorragend machen würde, weil die Velberter Ausrichter der U 19-DM in Birth sind.